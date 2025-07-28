Tel Aviv'de Türk Çalışan Gözaltında

İsrail'in Tel Aviv şehrinde bir Türk şüpheli, plaj soyunma kabinlerinde reşit olmayan kızların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İsrail basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre 29 yaşındaki Türk Büyükelçiliği çalışanı Ömer Sefa K., 27 Temmuz gecesi hakim karşısına çıktı ve 28 Temmuz'a kadar gözaltında kalmasına karar verildi.

Konuyla ilgili BBC Türkçe'ye açıklamada bulunan diplomatik kaynaklar, bahsi geçen şüphelinin diplomat olmadığını ve kançılarya binasının taşınması sırasında geçici olarak görevlendirildiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ortada iddialar var. Bunların açıklığa kavuşması önemli. Gerekmesi halinde Türkiye'de de soruşturma yapılacaktır."

"Kançılarya binası" idari ve diplomatik işlerin yürütüldüğü bölümlere verilen isim.

1961'de imzalanan "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi"ne göre yalnızca diplomatik statüsü bulunan misyon görevlilerinin diplomatik dokunulmazlıktan yararlanma hakkı bulunuyor.

Ne oldu?

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun yayımladığı polis raporuna göre şüpheli kişi, Tel Aviv'deki Frishman Plajı'nda bulunan kadın soyunma odalarından birine girdi.

Rapora göre cep telefonuyla yan kabinlerde üstünü değiştiren biri 13 yaşında iki çocuğun fotoğraflarını çekti.

Tutanağa göre çocuklar görüntülendiklerini fark etmeleri üzerine kabinlerin yakınındaki kadınlar ve civardakilerden yardım istedi.

Daha sonra şüpheli gözaltına alındı.

Polis raporunda şüphelinin kızları görüntülediğini reddetmediği, tutarsız ifade verdiği ve çocukları mayo ile ve bazen de üstsüz görüntülediğini söylediği yazılıyor.

Polis memurlarının şüphelinin telefonunda müstehcen görseller bulduğu bilgisi de raporda yer aldı.

İbranice yayın yapan Ynet haber sitesi, polisin üç görgü tanığından ifade aldığını, bunlardan birinin üstünü değiştirirken yan kabinin açık tepe bölümünden bir telefon çıktığını fark ettiği yönünde ifade verdiğini aktarıyor.

Kız çocuklarından birinin babası Ynet'e verdiği röportajda şunları kaydetti:

"Yandaki kabindeki duş almaya gitti. [Şüpheli] orta kabinde saklanıyordu. [Kızım], kabinlerin ayrıldığı yerde bir telefonla fotoğrafının çekildiğini fark etti. Hızla kabinden çıktı, arkadaşına haber verdi ve dışarıdaki insanlara seslendiler.

"Korkmadı ve güvenliği oraya çağırdı. [Şüphelinin] kabinden çıkmaya ikna edilmesi yaklaşık 20 dakika sürdü. Kızım telefonunda çektiği videoları gördüklerini söyledi"

İsrail basınında Türk elçiliğinin şüphelinin tüm duruşmalara katılacağını taahhüt ederek elçilikte ev hapsinde tutulması için başvuruda bulunduğu yazdı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye Tel Aviv Büyükelçiliği'nin "Tüm Türk vatandaşlara olduğu gibi" şüpheliye de konsolosluk hizmeti sağladığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde "gazi" olduğu belirtilen Ömer Sefa K'nın sosyal medya hesabında, geçmiş yıllardan üst düzey diplomatlar ve yerel yöneticilerle çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.

*BBC İzleme Servisi'nden Shaina Oppenheimer bu habere katkıda bulundu.