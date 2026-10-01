ABD'de başarısız idam: Christa Pike iki doz ilaca rağmen hayatta kaldı, vali soruşturma istedi - Son Dakika
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ABD'de başarısız idam: Christa Pike iki doz ilaca rağmen hayatta kaldı, vali soruşturma istedi

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ABD\'de başarısız idam: Christa Pike iki doz ilaca rağmen hayatta kaldı, vali soruşturma istedi
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Tennessee'de 1996'dan bu yana idam cezası bekleyen Christa Pike'ın infazı, kendisine iki kez pentobarbital verilmesine karşın sonuçlanmadı. Pike'ın avukatlarına göre kalbi atmayı sürdürdü ve horlamaya benzer sesler çıkardı. Bir sağlık merkezine götürülen mahkum hakkında Vali Bill Lee, olayın bağımsız biçimde incelenmesini istedi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde infazı gerçekleştirilen idam mahkumu Christa Pike'ın hayatta kalmasıyla ilgili inceleme başlatılıyor.

Başarısız idam sonrası Christa Pike, cezaevi dışında bir sağlık merkezine nakledildi. Pike, 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten 1996 yılında idama mahkum edilmişti.

İdamı takip eden Slemmer'ın annesi, yaşananları NBC News'a, "Tam bir karmaşaydı" diye anlattı.

Tennessee Valisi Bill Lee, ABD medyasına, "tam olarak neler yaşandığını belirlemek üzere kapsamlı ve bağımsız bir inceleme" yapılması talimatını verdiğini söyledi.

İKİ DOZ İLACA RAĞMEN KALBİ ATMAYA DEVAM ETTİ

İdam girişimi, Nashville'deki Riverbend Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yerel saatle 20.00 civarında (TSİ 1 Ekim 03.00) gerçekleşti. Christa Pike, Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir idam cezası uygulanan ilk kadın oldu.

Associated Press (AP) haber ajansının bildirdiğine göre, Pike'a iki doz pentobarbital adlı kimyasal madde enjekte edildi. Ancak iki set ilaç enjekte edilmesine karşın avukatları Pike'ın infaz sonrası halen kalbinin attığını ve "horultu" gibi ses çıkardığını anlattı.

AP haber ajansı, Tennessee'de idam protokolünün, idam edilen kişinin ilk dozun ardından hayatta kalma ihtimaline karşı ikinci bir ilaç seti bulundurulmasını öngördüğünü ancak bunun ardından da kişinin hayatta kalması durumunda ne yapılacağına dair bir hüküm içermediğini aktardı.

CEZAEVİ: PROTOKOLÜN HER ADIMINI UYGULADIK

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, Pike'ın idam girişimi sırasında yapılan tüm işlemlerin arkasında olduklarını açıkladı.

Kurum sözcüsü Dorinda Carter, Tennessean gazetesine yaptığı açıklamada, "Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, Başsavcılık Ofisi tarafından onaylanan, eyaletin yasal ve yerleşik idam protokolünün her bir adımını izlemiştir" dedi.

Carter, uygulanan kimyasalın daha önce "istikrarlı şekilde" beklenen sonucu verdiğini de kaydetti ve "Protokol, bu akşam gerçekleştirilen işlemlerin ötesinde ek prosedürlere izin vermemektedir" dedi.

AVUKATLARDAN BEYİN HASARI UYARISI

Pike'ın avukatları ise The Tennessean gazetesine, "Bu gece Tennessee Eyaleti, yasalara uygun bir infazı gerçekleştirme konusunda bir kez daha başarısız oldu" dedi.

Avukatlar şu açıklamayı yaptı: "Haklı çıkmaktan hiç de memnun değiliz ancak Pike'ın dile getirdiği endişelerin doğru olduğu ortaya çıktı: damar yolu bulmada zorluk, damarların patlaması, etkisini yitirmiş pentobarbital ve işler kaçınılmaz olarak ters gittiğinde acil tıbbi müdahale imkanının bulunmaması; üstelik tüm bunlar, gizlilik perdesi altında yürütülen bir protokol çerçevesinde yaşandı."

Pike'ın avukatları, başarısız idam sonrası infazın durdurulması ve tıbbi müdahale sağlanması talebiyle acil bir başvuruda bulundu.

BBC'ye konuşan Pike'ın hukuk ekibinden Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörü Dr. Joel Zivot, infaz girişimi sırasında Pike'ın vücudunda muhtemelen apneye ve kalp-damar sistemi yetmezliğine yol açacak düzeyde pentobarbital birikmediğini söyledi. Zivot bir e-postada, "Canlandırma işlemine başlanmasındaki gecikme sonucunda kendisinde beyin hasarı oluşması çok muhtemel" dedi.

Pike'a yönelik idam girişimi, eyalette 2026 yılında planlandığı gibi gerçekleşmeyen ilk vaka değildi. 1994 yılında üç kişiyi kaçırıp öldürmekten suçlu bulunan Tony Carruthers'ın idamı, görevlilerin ölümcül ilacı zerk etmek için uygun bir damar bulamaması üzerine mayıs ayında ertelenmişti.

Kaynak: BBC
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