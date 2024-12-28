Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun - Son Dakika
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Dünya

Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun

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YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, Suriye'de Türkiye'nin operasyonunun engellemek için şimdi de Rusya'nın kapısını çaldı. Kobani, "Rusya'dan Türkiye ile aramızda arabuluculuk yaparak bizi uzlaştırmasını istiyoruz. Eğer bu talebimiz karşılanmazsa kendimizi savunacağız." dedi.

28.12.2024 16:50
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Suriye'de Baas rejimin devrilmesi, PKK/ YPG terör örgütü için hiç iyi olmadı. Yıllardır ABD'nin desteğiyle Suriye'de bulunan terör örgütü için yolu sonu geldi. Suriye'nin yeni yöneitmi ve Türkiye PKK/YPG'ye operasyon sinyalleri verirken, teröristbaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin çıkış yolları arıyor.

KOBANİ: RUSYA TALEBİMİZİ KARŞILAMAZSA KENDİMİZİ SAVUNURUZ

Kobani, bu kez Rusya'nın kapısını çaldı. Moskova'dan Türkiye ile arabuluculuk yapmasını isteyen Kobani, "Rusya'dan Türkiye ile aramızda arabuluculuk yaparak bizi uzlaştırmasını istiyoruz. Eğer bu talebimiz karşılanmazsa kendimizi savunacağız. 4 yıldır kendimizi savunabilmek için hazırlanıyoruz."

"ABD İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Öte yandan Kobani, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Türkiye yanlısı gruplar Münbiç ve Fırat Nehri yönünden Ayn el-Arab'a yaklaşıyor. Ateşkes için Türkiye'ye baskı yapması için Amerikan tarafıyla iletişim halindeyiz.

"SURİYE ULUSAL ORDUSUNUN PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ"

Kurulması halinde Suriye ulusal ordusunun bir parçası olmak istiyoruz. Şam'daki yeni yönetimin şu ana kadar yaptığı açıklamalar olumlu, memnuniyetle karşılıyoruz.

"ŞAM'DAKİ YENİ YÖNETİMLE MÜZAKERE YAPMAYA HAZIRIZ"

Şam'daki yeni yönetimle henüz müzakere yapmadık ama buna hazırız. Biz Suriye'de federal yönetim talep etmedik, bölünmeden merkezi bir Suriye talep ediyoruz."

Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya\'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun

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Son Dakika Dünya Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ahmed Mehmed:
    TC hala bunkarın tepesine niye bomba atmaz anlamıyorum. Teröristlerin kapımıza gelmesini bekliyor 83 36 Yanıtla
    Mirza İnan:
    sen anlamazsın kendi işine bak. 3 0
    Deneme Griff:
    poponuzla okumayın abicim şunları adam kendisi diyor rusya ve abd ile iletişim halindeyiz diye adamların arkasında abd var bir kere. 1 0
  • Fatih Oguz:
    yani diyorki Turkiye bizi öpecek 86 4 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    ABD ye Rus,a güvenip de devlet mi olacaksınız Türkiye'nin tipinde.Kursaniz bile Türkiye ve Türk milleti hep burada.Ne Rus ne de ABD ile bu iş olmaz.Olmayacagini hâlâ anlamadınız. 78 5 Yanıtla
  • monşer null:
    Hoştt 65 5 Yanıtla
  • Reis 13:
    evet seçim yaklaşıyor. ekepeee yine Ali Cengiz oyunlari oynuyor koyunlarla 18 52 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    Türk medyası kendisi çalıp kendisi oynuyor 25 yıldır halkı algı ile yönetiyorlar önce kendi aç halkınızı doyurun millet kirasını ödeyemiyor aç karna milliyetçilik yapıyor.. 19 48 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    israil boşadımı seni vah vaahh 52 2 Yanıtla
  • 541154:
    az kaldı bekle 41 0 Yanıtla
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