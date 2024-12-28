Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya\'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun

Dünya

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Suriye'de Baas rejimin devrilmesi, PKK/ YPG terör örgütü için hiç iyi olmadı. Yıllardır ABD'nin desteğiyle Suriye'de bulunan terör örgütü için yolu sonu geldi. Suriye'nin yeni yöneitmi ve Türkiye PKK/YPG'ye operasyon sinyalleri verirken, teröristbaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin çıkış yolları arıyor.

KOBANİ: RUSYA TALEBİMİZİ KARŞILAMAZSA KENDİMİZİ SAVUNURUZ

Kobani, bu kez Rusya'nın kapısını çaldı. Moskova'dan Türkiye ile arabuluculuk yapmasını isteyen Kobani, "Rusya'dan Türkiye ile aramızda arabuluculuk yaparak bizi uzlaştırmasını istiyoruz. Eğer bu talebimiz karşılanmazsa kendimizi savunacağız. 4 yıldır kendimizi savunabilmek için hazırlanıyoruz."

"ABD İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Öte yandan Kobani, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Türkiye yanlısı gruplar Münbiç ve Fırat Nehri yönünden Ayn el-Arab'a yaklaşıyor. Ateşkes için Türkiye'ye baskı yapması için Amerikan tarafıyla iletişim halindeyiz.

"SURİYE ULUSAL ORDUSUNUN PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ"

Kurulması halinde Suriye ulusal ordusunun bir parçası olmak istiyoruz. Şam'daki yeni yönetimin şu ana kadar yaptığı açıklamalar olumlu, memnuniyetle karşılıyoruz.

"ŞAM'DAKİ YENİ YÖNETİMLE MÜZAKERE YAPMAYA HAZIRIZ"

Şam'daki yeni yönetimle henüz müzakere yapmadık ama buna hazırız. Biz Suriye'de federal yönetim talep etmedik, bölünmeden merkezi bir Suriye talep ediyoruz."