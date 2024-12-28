Suriye'de Baas rejimin devrilmesi, PKK/ YPG terör örgütü için hiç iyi olmadı. Yıllardır ABD'nin desteğiyle Suriye'de bulunan terör örgütü için yolu sonu geldi. Suriye'nin yeni yöneitmi ve Türkiye PKK/YPG'ye operasyon sinyalleri verirken, teröristbaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin çıkış yolları arıyor.
Kobani, bu kez Rusya'nın kapısını çaldı. Moskova'dan Türkiye ile arabuluculuk yapmasını isteyen Kobani, "Rusya'dan Türkiye ile aramızda arabuluculuk yaparak bizi uzlaştırmasını istiyoruz. Eğer bu talebimiz karşılanmazsa kendimizi savunacağız. 4 yıldır kendimizi savunabilmek için hazırlanıyoruz."
Öte yandan Kobani, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Türkiye yanlısı gruplar Münbiç ve Fırat Nehri yönünden Ayn el-Arab'a yaklaşıyor. Ateşkes için Türkiye'ye baskı yapması için Amerikan tarafıyla iletişim halindeyiz.
Kurulması halinde Suriye ulusal ordusunun bir parçası olmak istiyoruz. Şam'daki yeni yönetimin şu ana kadar yaptığı açıklamalar olumlu, memnuniyetle karşılıyoruz.
Şam'daki yeni yönetimle henüz müzakere yapmadık ama buna hazırız. Biz Suriye'de federal yönetim talep etmedik, bölünmeden merkezi bir Suriye talep ediyoruz."
Son Dakika › Dünya › Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun - Son Dakika
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