Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti - Son Dakika
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Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti

02.06.2022 16:10

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "İnlerine girip teröristleri gömmeye devam edeceğiz" dedi Konuşmasında 77 yıl önce yaşanan Boraltan Köprüsü olayında da bahseden Erdoğan, "Askerlerimiz o gün dönemin yönetimi tarafından düşmana teslim edildi, o zaman bizim Mehmetlerimiz düşman tarafından şehit edildiler" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZ VAR EVET AMA 20 KATI DA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST VAR"

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, yapılması beklenen yeni operasyonla ilgili de konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

"Meşhur Boraltan Köprüsü'nde askerlerimiz düşmanın eline bırakılmış, askerlerimiz dönemin yönetimine 'Bizi düşmana teslim etmeyin, bizi siz öldürün ama teslim etmeyin' demişlerdir. Maalesef düşmana teslim ettiler, o zaman bizim Mehmetlerimiz düşman tarafından şehit edildiler. Teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak, gömmeye de devam edeceğiz. Şehitlerimiz var, evet. Ama şehitlerimizin 10, 15, 20 kat öldürülen teröristler var. İnlerine girip teröristleri gömmeye devam edeceğiz. Cuntacılar karşısında el pençe divan duran siyasetçileri, bürokratları unutmadık."

ERDOĞAN'IN OPERASYON SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "(Suriye) 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'IN BAHSETTİĞİ BORALTAN KÖPRÜSÜ OLAYI NEDİR?

1944 yılında Orta Asya, Sovyet Rusya'sı tarafından işgal edilmişti. Sovyet rejimi kendisine karşı tehlike olarak gördüğü her şeyi yok etmeye kararlıydı. Özellikle Müslümanların yaşadığı ülkelerde taş üstünde taş bırakmayan Sovyet rejimi Azerbaycan'daki Müslümanları da hedef almıştı. Sovyet rejiminin katliamlarından kaçarak kendilerine "anayurt" olarak gördükleri Türkiye'ye sığınmak isteyen 146 Azerbaycan aydını tarihe geçen bir olayın aktörleri oluyor. Azerbaycan'daki Sovyet birliklerinden kaçmayı başaran aydınlar, Iğdır'daki sınır kapısına yakın yerdeki Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nü geçerek Türk sınır karakoluna sığınıyor. Türkiye'de "Milli Şef" döneminin yaşandığı yıllara denk gelen olayda, 146 Azerbaycanlının Türkiye'ye sığındığını duyan Sovyetler hükümeti, bu kişilerin derhal SSCB'ye iadesini istiyor. Ankara da Azeri aydınları hemen iade ediyor. İade edilen aydınlar Boraltan Köprüsü'nde anında kurşuna diziliyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti - Son Dakika


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