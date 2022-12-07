Elon Musk 'dünyanın en zengin insanı' unvanını 20 dakikalığına kaybetti

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ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Tesla hisselerindeki düşüş ve Twitter'ı satın alırken 44 milyar dolar ödemesi nedeniyle ABD'li iş insanı Elon Musk'un dünyanın en zengin iş insanı unvanını kaybettiğini duyurdu. Musk'ın ardından zirveye yerleşen isim lüks tüketim markası Louis Vuitton'ın çatı şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault ve ailesi oldu.

SADECE 20 DAKİKA ZİRVEDE KALABİLDİ

Net serveti 185,3 milyar dolar olan Bernard Arnault zirvede sadece 20 dakika kalabildi. Elon Musk 20 dakika sonra yeniden dünyanın en zengin insanı oldu. Musk'ın net serveti 185,7 milyar dolar olarak açıklanırken, Arnault tekrar ikinci sıraya yerleşti.

MUSK 2021'DEN BU YANA ZİRVEDE

Eylül 2021'den bu yana Forbes'ın listesinde birinci sırada yer alan Elon Musk, bu unvanı Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'tan devralmıştı. Musk'ın bu yılın başlarında Twitter'ı satın almayı teklif etmesinden bu yana Tesla hisseleri yüzde 47'den fazla değer kaybetti.