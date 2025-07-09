Texas\'ta Sel Felaketi: 111 Can Kaybı

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan selde yaşamını yitirenlerin sayısının 111'e yükseldiği bildirildi.

Texas Valisi Gregg Abbott, eyalet genelinde selde yaşamını yitirenlerin sayısının 111'e yükseldiği duyurarak, 172 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Abbott, selde en yüksek can kaybının olduğu Kerr bölgesinde 30'u çocuk olmak üzere 87 kişinin hayatını kaybettiğini, 161 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Açıklamada, Kendall bölgesinde 8, Travis bölgesinde 7, Burnet bölgesinde 5, Williamson bölgesinde 3 ve Tom Green bölgesinde ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Travis bölgesinde 10 ve Burnet bölgesinde de 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Vali Abbott, tüm kayıplara ulaşılana dek arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.