Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Yatırım Forumu Açılış Töreni\'ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Yatırım Forumu Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Bolat, Azerbaycan Yatırım Forumu Açılış Töreni'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Hazar'ın incisi Bakü'de Azerbaycan Yatırım Forumu Açılış Töreni'ne mevkidaşım ve kardeşim Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Sayın Göksel Aşan ile birlikte katılarak ülkemizden ve Azerbaycan'dan iş insanlarına hitap etme fırsatı bulduk. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri, yatırım ve iş birliği alanlarını, teknolojik inovasyon ve dijitalleşme konularını değerlendirerek çok olumlu karşılıklar aldığımız verimli bir toplantı geçirdik. Kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların olduğu bu önemli Forum, yatırım konusunda paydaşlar arası görüş alışverişini sağlayarak, her iki ülkede de yeni yatırımların doğmasını teşvik edecek sinerjiyi oluşturacaktır. Forum boyunca kurulan ilişkilerin ve gerçekleştirilen anlaşmaların iki ülke için de hayırlara vesile olmasını ve iş insanlarımıza kolaylıklar sağlamasını diliyorum" dedi.