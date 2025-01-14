TikTok ABD Ayağı Elon Musk'a Satılabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

TikTok ABD Ayağı Elon Musk'a Satılabilir

TikTok ABD Ayağı Elon Musk\'a Satılabilir

Çinli yetkililer, TikTok'un ABD bölümünü Elon Musk'a satmak için ön görüşmeler yapıyor.

14.01.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg News, Çinli yetkililerin, TikTok'un ABD ayağını SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'a satmak için ön görüşmeler gerçekleştirdiğini öne sürdü.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg News'in dün bildirdiğine göre, Çinli yetkililer, TikTok'un ABD ayağını SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'a satmak için ön görüşmeler gerçekleştiriyor. Haberde, Pekinli yetkililerin TikTok'un ana şirket Bytedance'ın kontrolünde kalmasını tercih ettiği belirtildi.

TikTok'un ABD ayağının "rekabetçi bir süreçle" ya da hükümet tarafından yapılacak bir düzenlemeyle satılabileceği belirtilirken, uygulamanın geleceğinin artık yalnızca ByteDance'in kontrolünde olmadığı ileri sürüldü. Bloomberg News'e göre, yetkililer TikTok ABD'nin nasıl kontrol edileceği konusunda henüz bir fikir birliğine varamadı.

Habere göre, ByteDance'ın Musk ve TikTok'un görüşmelerinden haberdar olup olmadığı belirsizliğini koruyor. İsmini vermek istemeyen bir TikTok Sözcüsü ise, haberde yer alan iddiaya yanıt olarak, "Saf kurgu hakkında yorum yapmamız beklenemez" dedi.

Elon Musk, X sosyal medya platformu iletişim sorumluları ve Çin'in Siber Uzay ve Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Çin hükümetinin Bythedance'de "altın hissesi" olduğu bilinirken; TikTok, daha önce Çin hükümetinin hissesinin, "TikTok da dahil olmak üzere ByteDance'ın Çin dışındaki küresel ayakları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını" bildirmişti.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçen hafta Çin'le ilgili ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle TikTok'u 19 Ocak'a kadar ABD'de satışa zorlayacak ya da yasaklayacak bir yasayı onaylaması bekleniyordu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Bloomberg news, Bloomberg, Elon Musk, Teknoloji, Güvenlik, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TikTok ABD Ayağı Elon Musk'a Satılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:02:22. #1.11#
SON DAKİKA: TikTok ABD Ayağı Elon Musk'a Satılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.