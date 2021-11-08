TikTok'ta gördüğü 'Yardıma ihtiyacım var' işaretini yapan kayıp kız çocuğu kurtarıldı

ABD'de kaybolan 16 yaşındaki bir kız çocuğunun yeri, geçen yıl TikTok'da viral olan "imdat işaretini" yapması sayesinde tespit edildi.

Geçen hafta Salı sabahı Kuzey Carolina'da anne ve babası tarafından kaybolduğu bildirilen kız çocuğu, iki gün sonra Kentucky'de bir aracın içinde görüldü.

Kız çocuğu, ev içi şiddet mağdurlarının gizlice tehlikede olduklarını belli etmek için kullandığı ve TikTok gibi sosyal medya mecralarında bilhassa yaygınlaşan el işaretlerini yaptı ve geçen bir aracın sürücüsünün dikkatini çekmeyi başardı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak 61 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını açıkladı.

Nasıl ortaya çıktı?

Polisten yapılan açıklamaya göre, Kentucky'de bir sürücü, yanından geçtiği araçtaki "kadın yolcunun, sosyal medya platformu TikTok'ta ev içi şiddete uğradığını anlatmak ve "İmdat, tehlike altındayım" demek için kullandığı bilinen el işaretlerini yaptığını fark edince polisi aradı.

İhbarda bulunan sürücü, kız çocuğunu sıkıntılı gördüğünü ve içinde olduğu aracın daha yaşlı bir adam tarafından kullanıldığını bildirdi.

Polis bunun üzerine Kuzey Carolinalı 61 yaşındaki James Herbert Brick'i Perşembe günü Kentucky yakınında bir otoyolda giderken çevirerek gözaltına aldı.

Yaşı küçük olduğu için adı açıklanmayan kız çocuğu, aracı durduran polislere, Kuzey Carolina'dan Tennessee, Kentucky ve Ohio'ya geçtiklerini anlattı.

İmdat işareti nasıl veriliyor?

Kanada Kadın Vakfı'na göre, "imdat işareti" zor durumdaki bir kişinin tek elle verebileceği bir sinyal.

Mağdur kişi elini, avucu dışa dönük olarak kaldırıyor ve önce baş parmağını içe kıvırıp sonra diğer parmaklarını onun üzerine kapatıyor.

"İmdat işareti" adıyla yürütülen kampanya 2020 yılında Covid salgını nedeniyle ilan edilen kapatma önlemleri sırasında iyice artan ev içi şiddete karşı bir önlem olarak yaygınlaştırılmıştı.

Bununla mağdur kişinin bir şey söylemeden tehlikede olduğunu belli edebilmesi amaçlanıyor.

Bu işaretlerin nasıl yapılacağının anlatıldığı videolar, İngiltere'de de bu yılın Mart ayında Sarah Everard'ın Londra'da sokaktan hem de görevdeki bir polis memuru tarafından aracına binmeye zorlanması ve daha sonra saldırıya uğrayıp öldürülmesi ardından yaygın bir şekilde paylaşılmıştı.