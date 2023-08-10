TikTok'ta planlanan 'kitlesel yağma girişimi' haberleriyle Oxford Street'te polislerin gençler arasında yağma çıktı.

Tiktok'da yapılan "Oxford Street'te toplanalım, mağazaları yağmalayalım" çağrısı sonrası Oxford Street'telisler gençlerle çatıştı, "kitlesel yağma girişimi" haberleri üzerine. Dünya çapında ünlü alışveriş caddesinde kavgalar çıkınca dokuz kişi şu ana kadar gözaltına alındı ve 34 kişi dağıtma emri aldı.

TikTok'ta büyük bir dükkan hırsızlığı operasyonu planları viral hale gelince alışveriş yapmayanlar, yoğun merkezi Londra merkezini bugün kaçınmaları konusunda uyarıldı. Videolar gençleri "JD Sports'u soymak" için balaclava giymeye teşvik ediyordu.

Bu akşam cop taşıyan polisler, yüksek sokakta bulunan bir Microsoft mağazası önünde onlarca genci ile çatıştılar. Met Polisi daha önce dükkanları soymayı engellemek için bu merkezi Londra yolu boyunca polislerle dolduracaklarını söylemişti.

Bu akşam "Dört kişi dağıtma emrini ihlal şüphesiyle gözaltına alındı, bir kişi çalma amacıyla donatıldığı şüphesiyle gözaltına alındı, bir kişi polise saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı ve bir kişi halk düzenine aykırı hareket suçlamasıyla gözaltına alındı" açıklamalarını yaptı.

Videolar, son birkaç günde TikTok'ta viral olan, bu öğleden sonra büyük bir mağaza hırsızlığı hareketi yapmayı teşvik ediyordu. Sosyal medya yobazları, başkentin lüks alışveriş bölgesindeki çeşitli mağazaları "soyma" çağrısında bulundu.

Bu eylemi destekleyen bir afiş, "bally [balaclava] ve eldiven" giymelerini ve silah getirmemelerini istiyordu. Ama dün saat 11'den Perşembe saat 10'a kadar süren bir dağıtma emri, polislere Oxford Street'ten insanları çıkarma yetkisi verdi. Emre uymayan alışverişçiler gözaltına alınabilirdi.