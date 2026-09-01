Times Meydanı\'nda Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda 2 kişiyi bıçaklayarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına yol açan kadın şüpheli, polis tarafından vurularak öldürüldü.

New York Polisi (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, olayın kentin en işlek noktalarından Times Meydanı'nda yerel saatle 16.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi. Çantasından çıkardığı iki mutfak bıçağıyla çevredekileri tehdit eden 49 yaşındaki kadın şüphelinin, metro istasyonundan çıkan 68 yaşındaki bir erkeği ve ardından 32 yaşındaki bir kadını karın bölgesinden bıçakladığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadının yaşamını yitirdiği, yaralı erkeğin durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

Saldırının ardından elindeki bıçaklarla karakol binası yakınlarında bulunan şüpheli, ekiplerce durdurulmak istendi. Bıçakları bırakması yönündeki ikazlara uyulmaması ve tehditlerin sürdürülmesi üzerine kadına ilk olarak şok tabancasıyla müdahalede bulunuldu. Şok tabancasının etkisiz kalması ve şüphelinin ekiplere yönelmesi üzerine ateş açıldı. Vurulan kadın şüphelinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, saldırının terör bağlantısının bulunmadığını açıklarken, şüphelinin geçmişte psikolojik rahatsızlık kayıtlarının olduğu ancak adli sicilinin bulunmadığı belirtildi.