Dünyanın en büyük yolcu gemisi \'Icon of the Seas\' ilk yolculuğuna çıktı

Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas' bugün ilk yolculuğuna çıktı. Titanik'ten 5 kat büyük olan geminin içerisinde su kaydıraklarından, havuza ne ararsanız var. Yedi günlük bir Karayip turuna çıkacak olan gemi, ABD'den yola çıktı. Devasa gemide 2 bin 800 mürettebat ve 7 bin 600 misafir ağırlanıyor. Su kaydıraklarıyla denizin ortasından en büyük su parkı olan Icon of the Seas, 2 bin 805 kabinden oluşuyor.

İLK KEZ YOLA ÇIKTI

ABD'nin Miami Limanı'ndan ilk kez yola çıkan gemi, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının yardımıyla Salı günü vaftiz edildi. Finlandiya'da bir tersanede 900 günde inşa edilen dev gemi, 7 bin 600 yolcu ve 2 bin 350 kişilik mürettebatı barındırıyor. Tüm biletleri tükenen gemi, en son teknolojiyle donatıldı. Yaklaşık 2 milyar dolarlık devasa gemide 50 müzisyen ve komedyenin yanı sıra 16 kişilik bir orkestra da yer alıyor.

"HAYALLERİN DORUK NOKTASI"

Royal Caribbean Group Başkanı ve CEO'su Jason Liberty, hafta başında yaptığı açıklamada, "Icon of the Seas, 50 yılı aşkın süredir hayal kurmanın, yenilik yapmanın ve dünyanın en iyi tatil deneyimlerini sorumlu bir şekilde sunma misyonumuzu yaşamanın doruk noktasıdır" dedi. Liberty, "O, aile seyahatindeki statükoyu sonsuza kadar değiştiren ve gemide her yaştan kişinin tatil hayallerini gerçekleştiren, çok nesilli bir aile tatilinin nihai örneğidir." diye konuştu.