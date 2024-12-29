Tokayev ve Putin, AZAL Uçağı\'nın Düşüşünü Görüştü

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KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçağın düşmesine ilişkin yapılan soruşturmayı telefonda görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokayev ve Putin, karşılıklı olarak taziye dileklerini iletti. Görüşmede Tokayev, Kazakistan hükümeti tarafından kurulan komisyonunun kazayı araştırma faaliyetlerinin Azerbaycan, Rusya ve Brezilya'dan uzmanların katılımıyla devam ettiğini söyledi.