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Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı - Son Dakika

Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı

17.01.2022 18:00
Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı

Avustralya Adaları ve Fransız Polinezyası'nda kazı çalışmaları yapan bilim insanları, topraktan çıkardıkları kara salyangozlarını inceledi. Salyangozların fosilleştiğini ve kitlesel olarak yok oluşa sürüklendiğini gören bilim insanları, dünyanın şu anda 6. kitlesel yok oluş içinde olduğunu belirterek, insanlığa uyarıda bulundu.

Avustralya ve Fransa ana karasında çalışmalarını sürdüren bilim insanları, çok önemli sonuçlar elde etti. Topraktan soyu tükenmiş kara salyangozları çıkaran bilim insanları, insanlığın 6. kitlesel yok oluşun içerisinde olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

ÇALIŞMAYI ÖNDE GELEN KURUMLAR YÜRÜTÜYOR

Hawai Üniversitesi'nden ve Muséum National d'Histoire Naturelle'den biyologlar tarafından yürütülen çalışmanın detayları, Biological Reviews dergisinde yayınlandı.

"YOK OLMA RESMEN BELGELENDİ"

Araştırmanın baş yazarı Robert Cowie, "Son gerçekleştirdiğimiz kazıyla birlikte pek çok hayvan türünün yok olduğunu gördük. Ayrıca azalan bolluk da iyi bir şekilde belgelenmiş oldu. Bazıları bu belgelerin, kitlesel yok oluşla ilgili olmadığını ifade etse de bu görüşler yanlış" dedi.

Topraktan çıkan kara salyangozlarını inceleyen bilim insanlarından kıyamet senaryosu: İnsanlık için endişeliyiz

DÜNYANIN YÜZDE 13'ÜNE YAKINI ERİDİ

Bilim insanları, kara salyangozlarından önemli çıkarımlar da elde etti. Buna göre 1500 yılından bu yana dünyada bilinen iki milyon türün yüzde 7,5 ila 13'ünün yok olduğu belirtildi. Bu da 150.000 ila 260.000 arasında bir tür sayısına denk geliyor.

"İNSANLIK İÇİN ENDİŞELİYİZ"

Bilim insanları, insanlık için endişeli olduklarını ifade ederek, kitlesel yok oluşa karşı acilen önlem alınması gerektiğini vurguladı.

ELON MUSK'IN AÇIKLAMALARI DA GÜNDEM OLDU

Dünyaca ünlü Tesla'nın CEO Elon Musk'un önceki gün kitlesel yok oluşla ilgili yaptığı açıklamalar da gündem olmuştu. Musk, insanlığın olası bir kitlesel yok oluştan sağ çıkamayacağını belirterek, tek çıkış yolunun başka gezegenlere yerleşmek olduğunu ifade etmişti.

Elon Musk, "İnsanlığın korkunç şekilde yok olmasına karşı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi
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Avustralya, Elon Musk, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı - Son Dakika Dünya


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