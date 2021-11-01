Trendeki 17 kişiyi yaralayıp vagonu ateşe veren saldırgan: Joker'den etkilendim

Dün gece Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir trendeki yolculara bıçakla saldıran şahıs, 17 kişiyi yaraladıktan sonra vagonu ateşe verdi.

JOKER'DEN ETKİLENMİŞ

1'i ağır olmak üzere 17 kişiyi bıçakla yaralayıp vagonu çakmak gazı ile ateşe veren 24 yaşındaki saldırganın adının Kyota Hattori olduğu öğrenildi. Olayın ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mor takım elbise ve yeşil gömlek giydiği görülen Hattori'nin polisteki ifadesinde, Batman serisinin kötü karakteri Joker'e hayranlığını dile getirdiği ve Joker'den etkilendiğini itiraf ettiği bildirildi.

Zanlının ayrıca ölüm cezası almak için insanları öldürmek istediğini söylediği ve geçtiğimiz Ağustos ayında da başka bir tren hattında yaşanan bıçaklı saldırıdan etkilendiği öğrenildi.

SEÇİM GÜNÜ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan saldırının ülkede genel seçimin yapıldığı gün gerçekleşmesi terör şüphesine yol açmıştı.