Trump, 8,4 milyar dolarlık petrol projesinin enerji hakimiyeti sağlayacağını söyledi - Son Dakika
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Trump, 8,4 milyar dolarlık petrol projesinin enerji hakimiyeti sağlayacağını söyledi

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Trump, 8,4 milyar dolarlık petrol projesinin enerji hakimiyeti sağlayacağını söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yapılan anlaşmanın kapsamının genişlediğini ve 8,4 milyar dolarlık Gelişmiş Petrol Geri Kazanım Projesi'nin hayata geçirileceğini bildirdi. Trump, projenin petrol ve gaz üretimi ile Amerikan enerji hakimiyeti anlamına geldiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yapılan anlaşma kapsamında 8,4 milyar dolarlık gelişmiş petrol geri kazanım projesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Güney Kore ile yapılan anlaşmanın kapsamının genişlediğini belirtti. Trump, "Güney Kore Anlaşması daha da iyiye gidiyor! Gelişmiş Petrol Geri Kazanım Projesi için 8,4 milyar dolar. Daha fazla petrol ve gaz üretmek, Amerikan enerji hakimiyeti ve gelecekte dünyada enerji güvenliği anlamına geliyor" dedi.

Kaynak: DHA
Donald TrumpABD BaşkanıGüney KoreEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

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