Trump'a "Pedofili koruyucusu" diye bağıran fabrika çalışanı işten çıkarıldı
Dünya

Trump'a "Pedofili koruyucusu" diye bağıran fabrika çalışanı işten çıkarıldı

Trump\'a "Pedofili koruyucusu" diye bağıran fabrika çalışanı işten çıkarıldı
14.01.2026 14:39
Trump\'a "Pedofili koruyucusu" diye bağıran fabrika çalışanı işten çıkarıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Michigan'daki Ford F-150 fabrikası ziyaretinde kendisine bağırarak "Pedofili koruyucusu" diyen bir işçiye önce küfür etti sonra el hareketiyle karşılık verdi. Olaya ait görüntüler büyük ses getirirken, fabrika işçisinin görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletindeki Ford F-150 tesisini ziyaret ettiği sırada, fabrika çalışanlarından birisi kendisine doğru "Pedofili koruyucusu" diye bağırdı. İşçinin sarf ettiği cümle Trump'ı küplere bindirirken, önce küfür etti sonra el hareketi yaptı.

Olay, Trump yürüyerek tesisi gezerken bir işçinin aşağıdan bağırarak "Pedofili koruyucusu" benzeri bir nitelendirme yapmasıyla başladı. Trump'ın bu sözler üzerine dönerek küfürlü bir karşılık verdiği ve ardından el hareketi yaptığı kaydedildi. Beyaz Saray sözcüsü olayı savunarak, işçinin agresif ve küfürlü bir tavır sergilediğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ

Trump'ın bu tepkisi, ziyaretin ana amacından bağımsız olarak kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Trump daha sonra ziyaretini sürdürerek çalışanlarla fotoğraf çektirdi ve el sıkıştı; diğer işçilerin çoğu tarafından sıcak karşılandığı görüldü. Ford Otomobil Başkanı Bill Ford, basın mensuplarına yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken gezinin genelinin olumlu geçtiğini belirtti.

FABRİKA ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILDI

Söz konusu görüntülerin medyada geniş yer bulmasının ardından fabrika çalışanının işten uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

EPSTEİN DOSYASI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Olay, Trump'ın Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanması ve ilgili tartışmalar ile gölgelenen kamu imajı üzerinde yeni bir tartışma konusu oluştururken, Trump bu konulara dair soru ve eleştirilere geçmişte defalarca reddiye getirmişti.

Son Dakika Dünya Trump'a 'Pedofili koruyucusu' diye bağıran fabrika çalışanı işten çıkarıldı

Trump'a "Pedofili koruyucusu" diye bağıran fabrika çalışanı işten çıkarıldı
