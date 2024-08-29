Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili yeni detaylar açıklandı - Son Dakika
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BBC

Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili yeni detaylar açıklandı

ABD’li yetkililer, eski Başkan ve 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde saldırganın tek başına hareket ettiği ve herhangi bir dış müdahale belirtisi olmadığını söyledi. Ancak FBI yetkilileri ise suikast girişiminin nedeninin henüz bilinmediğini vurguladı ve saldırganın ideolojik karışımına dikkat çekti.

29.08.2024 10:54
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ABD’li yetkililer, eski Başkan ve 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde saldırganın tek başına hareket ettiği ve herhangi bir dış müdahale belirtisi olmadığını söyledi.

Ancak Çarşamba günü açıklamalarda bulunan FBI yetkilileri ise suikast girişiminin nedeninin henüz bilinmediğini vurguladı ve 20 yaşındaki saldırgan Thomas Crooks'un “birçok ideolojinin karışımına” sahip olduğunu söyledi.

Crooks'un arama geçmişini açıklayan FBI, saldırganın kullandığı silahın ve arabasında bulunan el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını da yayımladı.

Crooks, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki bir mitingde eski başkanı vurmaya çalışmıştı. Bir kişinin ölümüne, iki kişinin de ağır yaralanmasına sebep olan saldırıda bir mermi Trump'ın kulağını sıyırmıştı.

FBI'ın Pittsburgh ofisi başkanı Kevin Rojek, Crooks'un Eylül 2023'ten itibaren Trump'ın seçim kampanyası etkinliklerini internetten aramaya başladığını söyledi.

Saldırgan, hem Trump'ın hem de olay sırasında hala Demokratların adayı olan Başkan Joe Biden'ın etkinliklerini aradı. Ayrıca hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat ulusal kongrelerinin yerlerine de baktı.

Rojek, “Crooks, Trump mitinginin Temmuz ayının başlarında duyurulmasıyla beraber, o etkinliğe aşırı odaklandı ve bunu bir fırsat olarak gördü” dedi.

Rojek, Crooks'un Trump mitingi için bir hafta önceden kayıt yaptırdığını söyledi.

20 yaşındaki genç aynı gün, eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastına dair araştırmalar da yaptı. Suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın eski başkana ne mesafede olduğunu aradı.

Crooks ayrıca Trump’ın etkinlikte nerede konuşacağına dair soruya da yanıt aradı. Yetkililer, saldırganın internet arama geçmişinin bomba yapım talimatları ve malzemeleri bulmaya çalıştığını da gösterdiğini söyledi.

Rojek, “Şahsın ayrıntılı bir saldırı planlaması yaptığına inanıyoruz” dedi.

FBI yetkilileri Crooks'un internetteki varlığını incelemeye devam ettiklerini söyledi. Rojek, “Sol ya da sağ eğilimli kesin bir ideoloji görmüyoruz” dedi.

Cumhuriyetçilerin kayıtlı bir üyesi olan Crooks, 2021’de bir Demokratlar için para toplayan liberal kampanya grubu ActBlue'ya 15 dolar bağışta bulundu.

Yetkililer, internetteki bazı Yahudi karşıtı yorumların “Crooks’a ait olduğu düşünülen hesaplarla ilişkilendirildiğini” ve bunları onun yazıp yazmadığını belirlemek için çalıştıklarını söyledi.

FBI daha önce Crooks'un çelişkili ideolojik görüşler sergileyen en az iki sosyal medya hesabı olduğunu söylemişti. Bu hesapların içeriği kamuoyuna açıklanmamıştı.

Crooks, Pennsylvania mitinginde yaklaşık altı dakika boyunca yakındaki bir binanın çatısında durdu. Sahnede konuşma yapan Trump'a sekiz el ateş eden Crooks, bir keskin nişancısı tarafından öldürüldü.

FBI yetkilileri, Çarşamba günkü basın toplantısında olay yerinin temizlendiği ve Crooks'un cesedini ailesine çok çabuk teslim edildiği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.

Rojek, olay yerinin temizlenmesinde standart prosedürlerin izlendiğini, Crooks'un cesedinin otopsi tamamlandıktan sonra iade edildiğini söyledi.

Otopsi sonucunda Crooks'un vücudunda yasadışı uyuşturucu ya da alkol izine rastlanmadı. FBI, Crooks ailesinin soruşturmada işbirliği yaptığını belirtti.

Kongre’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan oluşan bir kurul, silahlı saldırıya yol açan güvenlik zafiyetlerini de araştırıyor. Güvenlik zafiyetinin ardından en az beş Gizli Servis ajanı idari izne çıkarıldı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili yeni detaylar açıklandı - Son Dakika

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