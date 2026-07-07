Trump Ankara'da: Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika
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Trump Ankara'da: Erdoğan ile görüşecek

Trump Ankara\'da: Erdoğan ile görüşecek
07.07.2026 15:14
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NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, yenilenen Etimesgut Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Trump, Muhafız Alayı'nı Türkçe selamlarken, iki lider Beştepe'de ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Görüşmelerde Ortadoğu ve savunma işbirliği konuları ele alınacak.

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Donald Trump'ı taşıyan uçak, yenilenen Etimesgut Havalimanı'na iniş yaptı. Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı.

Turkuaz halıda yürüyen ABD Başkanı, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Daha sonra Şeref Salonu'na geçen iki lider burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Trump'ı ayrıca ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin NATO Büyükelçisi Matt Whitaker ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın Beştepe'de ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

İki liderin görüşmesinde Ortadoğu'da gelişmelerden savunma işbirliklerine geniş yelpazede konuların ele alınması bekleniyor.

Ardından basına açıklama yapmaları planlanıyor.

Trump daha sonra Ankara'da iki gün sürecek NATO Zirvesi kapsamındaki programlara katılacak.

Trump'ın 8 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara ile ikili görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlemesi ve öğleden sonra Ankara'dan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump Ankara'da: Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

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