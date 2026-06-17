Trump: 'Anlaşmayı beğenmezsem bomba atarım' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: 'Anlaşmayı beğenmezsem bomba atarım'

Trump: \'Anlaşmayı beğenmezsem bomba atarım\'
17.06.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran anlaşmasını eleştirerek, istediği takdirde askeri müdahale yapabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ortak basın toplanışı düzenledi. Trump, İran ile yapılan anlaşmaya ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, "Bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim. Anlaşma sayesinde İran yüzde 99,9 ihtimalle nükleer silah sahibi olamayacak. Bu anlaşma yapılmazsa Hürmüz Boğazı açılmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, petrol fiyatlarının kriz öncesi seviyelere yaklaştığını ve fiyatları büyük oranda düşürdüklerini söyledi. Borsanın da normal seyrine dönmeye başladığını kaydeden Trump, bu sürecin Clinton, Obama, Biden ve Bush dönemlerinde tamamlanması gerektiğini aktardı. Trump, "Yıllarca sizi soydular" diye konuştu.

47 yıldır gerekeni kendilerinin yaptığını öne süren Trump, İran'ın donanmasını ve ordusunu ortadan kaldırdıklarını bildirdi. Trump, "Bölgeden 22 gemi çıkardık ve her gece bu kadar gemi geçiş yaptı. Bunu yaptığımız için petrolün değeri 300 doları bulmadı" açıklamasını yaptı.

Trump, ABD'nin İran'a 350 milyar dolar yatırım yapacağı yönündeki iddiaların çarpıtılmış haberlerden ibaret olduğunu belirterek, "Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz, ama biz 10 sent bile vermiyoruz, kimseye İran'a yatırım yapmayın, demiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Donald Trump, ABD Başkanı, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: 'Anlaşmayı beğenmezsem bomba atarım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:38:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump: 'Anlaşmayı beğenmezsem bomba atarım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.