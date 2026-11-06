Trump, borsa çöküşünden Demokratları sorumlu tuttu, emeklilik hesapları düştü dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, borsa çöküşünden Demokratları sorumlu tuttu, emeklilik hesapları düştü dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, borsa çöküşünden Demokratları sorumlu tuttu, emeklilik hesapları düştü dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD Başkanı Trump, seçim sonuçlarının ardından borsanın tarihin en kötü günlerinden birini yaşadığını belirterek düşüşten Demokratları sorumlu tuttu. Trump, emeklilik hesaplarının düştüğünü savunup kayıplardan Cumhuriyetçilerin değil Demokratların sorumlu olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarının ardından borsada tarihin en kötü günlerinden birinin yaşandığını belirterek piyasalardaki düşüşten Demokratları sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda seçim sonuçlarını ve borsa hareketlerini değerlendirdi. Demokratların salı günkü seçim başarısının ardından borsanın çöktüğünü ifade eden Trump, piyasaların seçim sonuçlarına bağlı olarak tarihin en kötü günlerinden birini yaşadığını kaydetti.

Piyasaları daha önce kimsenin görmediği seviyelere ulaştırmak için büyük çaba harcandığını belirten Trump, vatandaşların emeklilik hesaplarının bu nedenle düştüğünü savundu. Yaşanan kayıplardan Cumhuriyetçilerin değil Demokratların sorumlu olduğunu öne süren Trump, "Bunu izlemek çok üzücü, tek suçlayabileceğiniz kendinizsiniz. Ancak korkmayın; öyle ya da böyle çok yakında her zamankinden daha büyük ve daha güçlü olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA
Donald TrumpABD BaşkanıPolitikaEkonomiBorsaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş 8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı Yok böyle beddua Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı
Yıllardır aranan firari üçlü yakalandı: Anne, kız ve torun Sancaktepe’de aynı evde çıktı Yıllardır aranan firari üçlü yakalandı: Anne, kız ve torun Sancaktepe'de aynı evde çıktı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:59
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:52
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:09:33. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, borsa çöküşünden Demokratları sorumlu tuttu, emeklilik hesapları düştü dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android