Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti
Dünya

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada\'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti
24.01.2026 19:21
Grönland'ın kontrolünü ele geçirme planı doğrultusundaki tehditlerine devam eden ABD Başkanı Donald Trump, bu kez hedefine komşu ülke Kanada'yı aldı. Çin'e resmi ziyarette bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney'e "Vali Carney" diyerek seslenen Trump, Pekin ile bir anlaşma yapması halinde Ottawa'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir anlaşma yapması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

YÜZDE 100'LÜK TARİFE TEHDİDİ

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Kanada Başbakanı Mark Carney için "Vali Carney" ifadesini kullanan Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini", iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savunarak, Çin ile anlaşma yapması halinde ABD'ye gelen tüm Kanada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

TEHDİT CARNEY'İN PEKİN ZİYARETİ SONRASI GELDİ

Trump'ın tehdidi, Kanada Başbakanı Mark Carney'in Pekin ziyareti ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin hemen ardından geldi. Carney, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kanada ile Çin'in ticaret, enerji, tarım ve deniz ürünleri gibi alanlarda karşılıklı kazanım sağlayabilecek iş birlikleri ve "yeni bir stratejik ortaklık" üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti
Mark Carney ve Şi Cinping

Ziyaret kapsamında Çin'in Kanada'dan gelen kanola yağı üzerindeki vergilerini 1 Mart'a kadar yüzde 85'ten yüzde 15'e düşürmesi, Kanada'nın ise Çin'in elektrikli araçlarına uygulanan ayrıcalıklı ülke oranı olan yüzde 6,1 vergi oranını kabul etmesi bekleniyor. Carney'in ziyareti, Kanada tarafından 2017'den bu yana Çin'e yapılan ilk başbakan düzeyindeki ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

SON DAKİKA: Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti - Son Dakika
