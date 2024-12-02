Trump, dünürünü ''Orta Doğu'' danışmanlığına aday gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump, dünürünü ''Orta Doğu'' danışmanlığına aday gösterdi

Geniş Video İzle

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, dünürü ve Lübnan asıllı iş insanı Massad Boulos'u ''Orta Doğu'' danışmanı olarak aday gösterdiğini açıkladı.

02.12.2024 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Boulos'un uluslararası platformda geniş bir deneyime sahip olduğunu belirtti. Boulos'un, Arap-Amerikan topluluğu ile "yeni koalisyonlar kurulmasında etkili olduğunu" savunan Trump, kızı Tiffany'nin kayınpederini Orta Doğu ve Arap işlerinden sorumlu danışmanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

BOULOS'UN HİZBULLAH'A YAKIN PARTİLERLE BAĞI OLDUĞU İDDİASI

Lübnan'da doğan Boulos, ABD'deki Houston Üniversitesinden mezun oldu. Boulos'un Amerikalı Müslüman nüfusun yoğun bulunduğu Michigan ve Pensilvanya'da Trump'ın kampanyasına yardımcı olduğu biliniyor. Basında yer alan haberlere göre Boulos'un Lübnan'daki Hizbullah'a yakın bazı partilerle "bağlarının" olduğu ifade ediliyor.

Boulos, haziranda Associated Press'e verdiği mülakatta Lübnan'daki Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye ile "arkadaş" olduğunu ifade etmişti. Lübnan asıllı iş insanı Boulos'un oğlu Michael Boulos, 2022'de Trump'ın kızı Tiffany Trump ile evlenmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, 30 Kasım'da da kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası iş insanı Charles Kushner'i, ABD'nin Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıklamıştı.

Trump, dünürünü \'\'Orta Doğu\'\' danışmanlığına aday gösterdi
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, dünürünü ''Orta Doğu'' danışmanlığına aday gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz:
    torpil her yerde varmış bal tutan parmağını yalar gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez Ne verirsen elinle o gelir seninle Bir elin nesi var 2 Elin sesi var Ulan hayat şu hayatta siyasetten hiç akrabamız olmadı Bee sende felekten yanasin 0 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Demek milli olmak aile şirketi kurmak gibi bir şey 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:30:09. #1.11#
SON DAKİKA: Trump, dünürünü ''Orta Doğu'' danışmanlığına aday gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.