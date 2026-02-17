Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın - Son Dakika
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
17.02.2026 08:31
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
ABD Başkanı Donald Trump adının birçok kez geçtiği Epstein belgeleriyle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump "Gizleyecek hiçbir şeyim yok. Aklanmış durumdayım. Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok. Epstein konusunda tamamen aklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump'a, adı çok sayıda kez Jeffrey Epstein dosyalarında geçmesiyle ilgili soru yöneltildi.

"GİZLEYECEK HİÇBİR ŞEYİM YOK"

Trump, söz konusu belgelerle ilgili olarak, "Gizleyecek hiçbir şeyim yok. Aklanmış durumdayım. Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok. Epstein konusunda tamamen aklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı. Epstein dosyalarının kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlanması üzerine yapılan açıklama, ABD siyasetinde yankı uyandırdı.

Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

EPSTEIN İLE GEÇMİŞTEKİ TEMAS İDDİALARI

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla 2019 yılında tutuklanmış, kısa süre sonra cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü ve dosyadaki isimler uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.

Trump ile Epstein'ın 1990'lı ve 2000'li yılların başında Florida ve New York'taki bazı sosyal etkinliklerde birlikte görüntülendiği biliniyor. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein'ı "tanıdığını ancak yıllar önce ilişkisini kestiğini" söylemişti. 2019'da yaptığı bir değerlendirmede ise Epstein'la uzun süredir görüşmediğini ve "onun hayranı olmadığını" ifade etmişti. ABD basınında yer alan bazı dava dosyalarında Trump'ın isminin geçtiği belirtilse de, bu durumun suç isnadı anlamına gelmediği; kamuoyuna yansıyan belgelerde çok sayıda tanınmış ismin de yer aldığı aktarılmıştı.

SİYASİ TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Epstein belgelerinin bir kısmının mahkeme kararıyla kamuoyuna açılmasının ardından hem Demokrat hem Cumhuriyetçi çevrelerde dosyaya ilişkin tartışmalar yeniden gündeme gelmişti. Trump'ın son açıklaması da bu tartışmaların ortasında geldi.

Jeffrey Epstein, Donald Trump, Politika, Dünya

Son Dakika Dünya Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın - Son Dakika

