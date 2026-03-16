Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar

16.03.2026 19:34  Güncelleme: 19:38
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Basın toplantısında konuşan Trump, İran'ın petrol üretiminde önemli yeri olan Hark Adası'nı işaret ederek, "Hark Adası'ndaki neredeyse her şeyi yok ettik. İran'ı yeniden inşa etmemiz gerekeceği için sadece petrol tesislerini yok etmedik. Ancak yok edilmesi bir kelimeme bakar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında konuştu. İran savaşındaki son duruma açıklamalarında geniş yer veren Trump, Tahran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini iddia etti.

TRUMP'TAN HARK ADASI AÇIKLAMASI

İran için petrol üretiminde büyük önemi bulunan Hark Adası'na yönelik düzenlenen saldırıları hatırlatan Trump, isterse adanın tamamen yok edilebileceği tehdidinde bulundu.

"HARK ADASI'NDAKİ NEREDEYSE HER ŞEYİ YOK ETTİK"

Trump şunları söyledi: "Hark Adası'ndaki neredeyse her şeyi yok ettik. 5 dakikada istersek orayı da yok edebiliriz. İran'ı yeniden inşa etmemiz gerekeceği için sadece petrol tesislerini yok etmedik. Ancak yok edilmesi bir kelimeme bakar.

"HÜRMÜZ'DE 30'A YAKIN MAYIN TEMİZLEME GEMİSİNİ BATIRDIK"

Bütün askeri tesislerini ortadan kaldırıyoruz. Askeri kapasiteleri sıfıra yakın. Hürmüz Boğazı'nda 30'a yakın mayın döşeme gemisini batırdık. Toplam 100 gemi batırıldı."

ABD, HARK ADASI'NI VURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart'ta İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu. Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.

İran, ABD'nin Hark Adası'na saldırısında sivil ve askeri kayıp yaşanmadığını ve petrol ihracatının normal şekilde devam ettiğini bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın enerji tesislerine saldırı tehditlerine, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız." diye yanıt vermişti.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper da 13 Mart'ta İran'ın Hark Adası'na düzenlenen hassas hava saldırısında deniz mayınları ve füzeler için depolama sığınakları ile diğer askeri altyapılar dahil 90'dan fazla İran askeri hedefinin yok edildiğinin altını çizmişti.

Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti
Orkun Kökçü’den ağızları açık bırakan gol Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
Samsunspor galibiyeti 903’te hatırladı Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı
Ukrayna Rus gemisini böyle imha etmiş Ukrayna Rus gemisini böyle imha etmiş
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü Ölü ve yaralılar var Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! Ölü ve yaralılar var

19:40
Okan Buruk Liverpool’u yıkacak 11’i belirledi
Okan Buruk Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
17:57
İran’dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
17:48
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
