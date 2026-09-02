Trump, Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğunu söyledi ve İran'ı eleştirdi
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolü altında olduğunu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğünü savundu. Trump, İran'ın değersiz bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasını umursamadığını kaydederek 'İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?' diye sordu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını belirterek, "Hürmüz Boğazı neredeyse tamamen kontrolümüz altında" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamadığını bildirdi. İran'ın, değersiz gördüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasını umursamadığını kaydeden Trump, "Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum. İran kaçınılmaz sona doğru ilerliyor. İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" ifadelerini kullandı.
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