Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış

Haberin Videosunu İzleyin
Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump\'tan olay çıkış
25.02.2026 07:35  Güncelleme: 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump\'tan olay çıkış
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşmasında Meksika'da düzenlenen bir operasyonda öldürülen CJNG lideri El Mencho'nun çöküşünü kendi yönetimine atfetti. Trump "Dün en sinsi kartel liderlerinden birini ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, Meksika ordusunun CJNG lideri Nemesio Oseguera Cervantes'i (El Mencho) öldürdüğü operasyonu kendi yönetiminin başarısı olarak sundu; Meksika yönetimi ise ABD'nin yalnızca istihbarat desteği verdiğini vurguladı.

"EL MENCHO" OPERASYONUNU SAHİPLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasında, CJNG'nin lideri olarak bilinen "El Mencho"nun öldürülmesini yönetiminin önemli kazanımları arasında gösterdi. El País'in aktardığına göre Trump, ismi doğrudan anmadan "tehlikeli bir uyuşturucu baronunun" etkisiz hale getirildiğini söyledi; haberde, Trump'ın operasyon tarihine ilişkin ifadelerinde de karışıklık olduğu belirtildi.

ABD'NİN İSTİHBARAT SAĞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Associated Press ve Time'ın derlediği bilgilere göre Meksika güvenlik güçleri, 22 Şubat 2026'da Jalisco eyaletinde düzenlenen operasyonda Nemesio Oseguera Cervantes'i hedef aldı; operasyonun ardından Cervantes'in öldüğü açıklandı. Haberlerde, ABD'nin operasyona sahada değil, hedef tespiti gibi alanlarda istihbarat desteğiyle katkı verdiği vurgulandı.

ÜLKE YANGIN YERİNE DÖNDÜ

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından CJNG bağlantılı grupların Jalisco ve çevre eyaletlerde yol kesme, araç kundaklama ve saldırılarla karşılık verdiği; Meksika Ulusal Muhafızları arasında kayıplar yaşandığı uluslararası basına yansıdı. Aynı dönemde ABD'nin Meksika'daki bazı bölgeler için "sığınma/kapalı kalma" uyarıları yayımladığı, daha sonra uyarı alanını daralttığı bildirildi.

TRUMP'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

El País, Trump'ın konuşmasında Meksika'nın bazı bölgelerinin kartellerin kontrolünde olduğu yönündeki söylemini yinelediğini ve ABD güvenlik güçlerinin Meksika'da daha doğrudan rol alması fikrini yeniden gündeme taşıdığını aktardı.

Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Ülke iflas bayrağını çekti Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
Türkiye’nin en zengin kadını değişti 700 milyon dolarlık kayıp Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp

06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:21
Enkazdan ilk görüntüler Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 08:09:51. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.