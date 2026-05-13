Trump\'ın Altın Kubbe Projesine CBO\'dan Eleştiri

ABD'de partiler üstü Kongre Bütçe Ofisi (CBO), ABD Başkanı Donald Trump'ın “Altın Kubbe” füze savunma sisteminin geliştirilmesi, konuşlandırılması ve 20 yıl boyunca işletilmesinin yaklaşık 1,2 trilyon dolara mal olacağını hesapladı.

Bu rakam, projeye ayrılan 175 milyar dolarlık toplam bütçeden çok daha yüksek.

Üstelik, ABD'yi balistik ve seyir füzelerine karşı korumak için tasarlanan sistem işe de yaramayabilir.

Yeni CBO raporunda, Altın Kubbe'nin Rusya veya Çin'in tam ölçekli bir saldırısına karşı savunmasız olabileceği uyarısı yer aldı.

CBO, teknoloji için gerekli satın almaların dahi 1 trilyon doların üzerinde maliyeti olacağını söyledi.

Trump Beyaz Saray'a geri döndükten sadece birkaç gün sonra “yeni nesil” hava tehditlerine karşı koymayı amaçlayan sistemle ilgili planlarını açıklamıştı

ABD Başkanı 2025 yılında, program için ilk olarak 25 milyar dolarlık bir yatırım gerekeceğini ve zamanla maliyetin 175 milyar dolara ulaşacağını söylemişti.

CBO raporundaki bütçe tahminini talep eden Demokrat Senatör Jeff Merkley “Başkan'ın sözde 'Altın Kubbesi', savunma şirketlerine masrafları tamamen Amerikalılar tarafından ödenen büyük bir hediyeden başka bir şey değil” dedi.

BBC yorum için Beyaz Saray ve Pentagon ile temasa geçti ancak yanıt alamadı.

Neden ihtiyaç duyuldu?

Washington'ın ABD gibi büyük bir kara kütlesini koruyabilmek için kapsamlı bir savunma sistemi oluşturup oluşturamyacağı şüpheliydi.

Yetkililer, mevcut sistemlerin ABD'nin potansiyel düşmanlarının giderek daha karmaşık hale gelen silahlarına ayak uydurmadığı konusunda uyarıyordu.

CBO raporunda, Altın Kubbe'nin büyük maliyetine karşın, “sistemin benzer ya da yakın silahlara sahip rakipler tarafından düzenlenebilecek tam ölçekli bir saldırıda ezilebileceği” ifade edildi.

Projenin ismi başlangıçta “Amerika için Demir Kubbe” olarak açıklanmıştı. İlgili kararnamede yeni nesil tehditlerin zamanla “daha yoğun ve karmaşık hale geldiği” ve ABD için potansiyel bir “felaket” senaryosu olabileceği belirtilmişti.

Trump ikinci döneminin ilk haftasında savunma bakanlığına, hava saldırılarını caydıracak ve savunacak bir sistem için planlar yapma talimatı vermişti.

Trump, sistemin uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere kara, deniz ve uzayda “yeni nesil” teknolojilerden oluşacağını söylemişti.

ABD Başkanı sistemin “dünyanın diğer tarafından veya uzaydan fırlatılan füzeleri bile durdurabileceğini” savunmuştu.

SpaceX ve Lockheed Martin geçen ay sistemde kullanılacak uzay tabanlı füze önleme prototipleri için 3,2 milyar dolar değerinde ihale almıştı.

