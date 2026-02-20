ABD Başkanı Donald Trump'ın "Board of Peace" (Barış Kurulu) adını verdiği ve Gazze'nin savaş sonrası yönetimi, güvenliği ile yeniden inşa sürecini şekillendirmeyi hedeflediğini açıkladığı girişim, Washington DC'de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda bölgedeki siyasi ve insani sürecin nasıl yönetileceği ele alındı.
Zirvede en dikkat çeken anlardan biri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın tokalaşması oldu. İki liderin kameralara yansıyan görüntüleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada iki lider arasındaki diyaloga dikkat çekerek, "Bence arkadaş oldular. Bunu söylememe izin var mı bilmiyorum ama öyle" ifadelerini kullandı.
Söz konusu gelişme Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a yönelik kullandığı "Ne oldu Paşinyan" sözlerini akıllara getirdi.
Son Dakika › Dünya › Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)