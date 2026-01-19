Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi - Son Dakika
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi

Trump\'ın Erdoğan\'a teklifinden sonra Netanyahu\'dan açıklama geldi
19.01.2026 20:32  Güncelleme: 20:44
Trump\'ın Erdoğan\'a teklifinden sonra Netanyahu\'dan açıklama geldi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Türk askerlerinin konuşlanmasına ilişkin ''İyi olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bunu konuşacağız'' sözlerinin ardından İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi. Netanyahu açıklamasında, ''Türk askerleri ve Katar askerleri, Gazze Şeridi'nde olmayacak'' ifadelerini kullandı.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu "Türk askerleri ve Katar askerleri, Gazze Şeridi'nde olmayacak" açıklamasında bulundu.

Gazze'de Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasının sağlanması sonrası şehrin yeniden inşasına başlanırken, Gazze'de bulunacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün içerisinde Türk askerlerinin de yer alıp almayacağı tartışılmaya devam ediyor.

TRUMP "İYİ OLUR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump tartışmada tarafını geçtiğimiz haftalarda belli etmişti. Trump Netanyahu ile görüşmesi öncesi "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağına" ilişkin bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bunu konuşacağız. Eğer uygunsa, bunun iyi olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

NETANYAHU REST ÇEKTİ

Söz konusu tartışmaya ilişkin İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Netanyahu açıklamasında "Türk askerleri ve Katar askerleri, Gazze Şeridi'nde olmayacak" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES

Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması; çatışmaların durdurulmasını, İsrail birliklerinin kısmi geri çekilmesini, hayatta olan ve hayatını kaybeden tüm İsrailli rehinelerin, İsrail'in elindeki yüzlerce Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında takasını ve Gazze'ye "tam kapsamlı insani yardım" girişini içeriyordu.

Trump'ın 20 maddelik barış planında yer alan ikinci aşama ise İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini, Hamas'ın silahsızlandırılmasını, istikrar gücünün konuşlandırılmasını ve Gazze'nin geçici olarak yönetilmesi için Filistinli "teknokratlardan" oluşan bir komitenin kurulmasını öngörüyor.

İsrail, Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında Türk askerlerinin yer almasına karşı çıkıyor.

