Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?

Trump\'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözleri gündemdeki yerini korurken; yazar Ali Rıza Demircan, övgülerin düşman övgüsü olabileceği ve güvenilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

16.05.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri, Türkiye'nin dış politika gündeminde önemli bir yer tutarken; Ali Rıza Demircan mirathaber'de yazdığı köşe yazısında Trump'ın övgülerinin yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de Erdoğan'ı "inanılmaz bir lider" olarak nitelendirmesine dikkat çekti.

"AMERİKA BİLDİĞİMİZ ZALİM AMERİKA DEĞİL Mİ?"

Demircan yazısında Erdoğan'ın son bir asırlık Türk tarihinde "en büyük devlet adamı" olduğunu savunurken, Trump'ın övgülerinin düşman övgüsü olabileceği ve güvenilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Özellikle ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve terör örgütü PKK'ya yönelik tutumu gibi konuları hatırlatan Demircan, "Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?" sorusunu yöneltti.

"ERDOĞAN'IN TEMKİNLİ YAKLAŞIMI OLUMLU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın övgülerine yönelik temkinli yaklaşımını olumlu bulan yazar, Erdoğan'ın " Gazze'deki insani trajediye son verilmesinde dostum Trump'ın desteğine güveniyorum" şeklindeki sözlerini ise eleştirdi.

Yazar, ABD'nin İsrail'e baskı yapması durumunda Gazze'deki durumun değişebileceğini, aksi takdirde İsrail zulmünün devam etmesi halinde faturanın Türkiye'ye ve Erdoğan'a kesileceğini iddia etti.

Öte yandan Türkiye'nin İslam dünyasının lideri olması gerektiğini savunan Demircan, bu hedefe ulaşmanın yolunun birlikten geçtiğini belirtti. Erdoğan'ın bu tarihi fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Demircan, "Amerika ve İsrail zalimlerinin planlarına aracı olma. Onların dostluklarına güvenme" uyarısında bulundu.

"TÜRKİYE TÜRK DÜNYASININ ÖNCÜSÜ OLMALI"

Yazar, son olarak, Türkiye'nin etkili bir dünya devleti olabilmesi için İslam ve Türk dünyasının öncüsü olması gerektiğini, bu hedefe ulaşmanın yolunun birlikten ve Gazze'den geçtiğini ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mehmet:
    israil abd işbirlikçi akp 29 24 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    cellatına asık olmussa millet... 29 12 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    Koca Amerika başkanı tayyibi övüyor CHP kıskanıyor 11 25 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Türkiye'nin Türkiye'den başka dostu yok içimizdeki hainleri saymazsak 29 1 Yanıtla
  • n5685244:
    pkk ya binlerce tır silah mühimmat gönderen ABD ve Avrupa pkk la barışa seviniyorlar bak sen çok şakacısınız 17 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    abd siyaseti hep aynidir.. over ilk bas ilk cimleleri ile hem over hem seni anladigini belli eder ve oldugundan daha guclu hissettirmeye calisir ve bunu sadece sonraki istek ya da beklentileri icin bi paravan yapar.. haza gelmemek en kritik noktadir.. dus siyasette biz tarihcilerin dedigi bi laf vardir " hayir hah" siyaset olmaz. yani oyle arkadaslik kankalik yok beni seviyor cok degerliyim su bu ile seni sadece kendi plani icin kullanir atarlar.. gerci bizim dis siyasamiz tecrubelidir bu oyunlara yuzyillardir benzerini yasariz.. ama sakin ve sakin kendinizi oldugunuzdan guclu hissetmeyin sadece zarftir. akilci ve sartlara gore kendi cikarimizca adimlamak gerekiyor. zamanlama ve gunun kosullari en onemli konu.. 9 0 Yanıtla
  • 205622:
    turamp in çok ta umrunda onlar si... emdiği eşeğe torba asmaz 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Ne Ronaldo ne Merih Suudi Arabistan’da şampiyon belli oldu Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
27 ilde FETÖ operasyonu 101 şüpheli yakalandı 27 ilde FETÖ operasyonu! 101 şüpheli yakalandı
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:14
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
09:33
Ünlü şarkıcı Chris Brown tutukladı
Ünlü şarkıcı Chris Brown tutukladı
09:14
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı
09:07
Görüntü İstanbul’dan Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler
Görüntü İstanbul'dan! Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler
09:06
Gözü kararttılar Galatasaray, Osimhen’i takımda tutacak formülü buldu
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu
08:54
Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hareket
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket
08:51
Türk turistlere vize zammı Fiyatlar katlandı
Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı
08:48
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 23:41:24. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.