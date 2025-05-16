Trump\'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri, Türkiye'nin dış politika gündeminde önemli bir yer tutarken; Ali Rıza Demircan mirathaber'de yazdığı köşe yazısında Trump'ın övgülerinin yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de Erdoğan'ı "inanılmaz bir lider" olarak nitelendirmesine dikkat çekti.

"AMERİKA BİLDİĞİMİZ ZALİM AMERİKA DEĞİL Mİ?"

Demircan yazısında Erdoğan'ın son bir asırlık Türk tarihinde "en büyük devlet adamı" olduğunu savunurken, Trump'ın övgülerinin düşman övgüsü olabileceği ve güvenilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Özellikle ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve terör örgütü PKK'ya yönelik tutumu gibi konuları hatırlatan Demircan, "Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?" sorusunu yöneltti.

"ERDOĞAN'IN TEMKİNLİ YAKLAŞIMI OLUMLU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın övgülerine yönelik temkinli yaklaşımını olumlu bulan yazar, Erdoğan'ın " Gazze'deki insani trajediye son verilmesinde dostum Trump'ın desteğine güveniyorum" şeklindeki sözlerini ise eleştirdi.

Yazar, ABD'nin İsrail'e baskı yapması durumunda Gazze'deki durumun değişebileceğini, aksi takdirde İsrail zulmünün devam etmesi halinde faturanın Türkiye'ye ve Erdoğan'a kesileceğini iddia etti.

Öte yandan Türkiye'nin İslam dünyasının lideri olması gerektiğini savunan Demircan, bu hedefe ulaşmanın yolunun birlikten geçtiğini belirtti. Erdoğan'ın bu tarihi fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Demircan, "Amerika ve İsrail zalimlerinin planlarına aracı olma. Onların dostluklarına güvenme" uyarısında bulundu.

"TÜRKİYE TÜRK DÜNYASININ ÖNCÜSÜ OLMALI"

Yazar, son olarak, Türkiye'nin etkili bir dünya devleti olabilmesi için İslam ve Türk dünyasının öncüsü olması gerektiğini, bu hedefe ulaşmanın yolunun birlikten ve Gazze'den geçtiğini ifade etti.