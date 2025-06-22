Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

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Trump\'ın İran\'a saldırı kararı ABD Kongresi\'ni karıştırdı
22.06.2025 10:41
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Trump\'ın İran\'a saldırı kararı ABD Kongresi\'ni karıştırdı
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ABD ordusu, Başkan Trump'ın talimatıyla İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer santrallerini 30 Tomahawk füzesiyle vurdu. Trump'ın İran'a saldırı kararı, "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle Kongre üyelerinin eleştirilerinin hedefi oldu. ABD'li senatör Bernie Sanders "Hepinizin bildiği üzere ülkeyi savaşa götürecek tek varlık ABD Kongresidir. Başkan'ın böyle bir hakkı yok" dedi.

ABD'nin, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı, Kongre üyelerinin eleştirilerinin hedefi oldu.

"BAŞKAN'IN BÖYLE BİR HAKKI YOK"

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'li Senatör Bernie Sanders, Oklahoma eyaletinde bir miting sırasında Başkan Trump'ın İran'a saldırı kararının "anayasaya son derece aykırı" olduğunu belirtti. Sanders, "Hepinizin bildiği üzere ülkeyi savaşa götürecek tek varlık ABD Kongresidir. Başkan'ın böyle bir hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURİYETÇİ KONGRE ÜYELERİ DE ELEŞTİRDİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Partili Mike Johnson gibi Cumhuriyetçi Partiden birçok Kongre üyesi İran'a saldırı kararını desteklese de eleştirenler de var. Temsilciler Meclisi üyesi, Cumhuriyetçi Thomas Massie, sosyal medya platformu X'ten İran'a saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bunun "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Bir diğer Temsilciler Meclisi üyesi Warren Davidson X'ten yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın kararı adil olsa da anayasaya uygun bir gerekçe düşünmek zor." değerlendirmesinde bulundu.

DEMOKRAT ÜYELERDEN "KONGRE, TRUMP'A YETKİ VERMEDİ" ELEŞTİRİSİ

Temsilciler Meclisi üyesi, Demokrat Partili Yassamin Ansari, X'teki paylaşımında, " Donald Trump, Kongre yetkilendirmesi olmadan ve başka bir sonsuz savaşa sürüklenme riskiyle İran'a karşı yasa dışı olarak askeri eylemde bulundu. Kongre'de Savaş Yetkileri Kararı için oy vermek üzere acil oturum çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Demokrat üye Alexandria Ocasio-Cortez de X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın kararının "kesinlikle ve açıkça azil için temel oluşturduğunu" belirtti. Ocasio-Cortez, Trump'ın nesillerce ABD'yi hapsedecek bir savaş başlatma riski aldığını ifade etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Don Beyer de X'te yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın, Kongre yetkilendirmeden bizi İran'la savaş götürecek anayasal yetkisi yok ve Kongre bu yetkiyi vermedi." değerlendirmesinde bulundu. Bu arada, Demokrat Senatör Tim Kaine, 16 Haziran'da ABD'nin, Kongre onayı olmadan İran ile askeri bir çatışmaya girmesini önlemek amacıyla "Savaş Yetkileri Kararı" adlı karar tasarısı sunmuştu.

Kaynak: AA

Bernie Sanders, Politika, İsfahan, Natanz, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • serkan ipek:
    yahudi lobisi varken elinizden bi halt gelmez abd yahudi etkisi altinda tum dunya biliyor 214 2 Yanıtla
  • barodi1210:
    sarı çiyan şimdi korfezdeki savaş gemilerini İran'ın elinden nasıl kurtaracaksin hepsini batırır inşallah 206 4 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Eceli Gelen İtler Camii Duvarına İşiyorlar. 132 3 Yanıtla
  • Mert Can:
    Demekki onlarda kanunu takmıyorlar 88 3 Yanıtla
  • Zafer El:
    Müslüman'ın gücü müslümana yetiyor başta İran olmak üzere ne hiristiyana nede Yahudiye Hıristiyanlar da akıl olsa peygamberlerini idam eden Yahudilerin peşinde koşmazlar nerde kaldı sizin hıristiyanlığınız yaşasın ( İsa ) 43 5 Yanıtla
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