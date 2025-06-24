Trump\'ın uyarısına rağmen İsrail, Tahran\'ı vurdu

İsrail- İran savaşının 12. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gece yarısı yaptığı açıklamayla başlayan ateşkes süreci büyük bir muammaya evrilmiş durumda.

TRUMP AĞZINI FENA BOZDU

İsrail ve İran arasındaki ateşkesin ihlal edildiğini belirten Başkan Trump, iki ülkenin tavrından memnun olmadığını belirterek "İsrail ve İran o kadar uzun süredir ve o kadar sert savaşıyorlar ki, artık ne s.kim yaptıklarını bilmiyorlar. Anlıyor musunuz?" dedi.

İSRAİL'E UYARI: PİLOTLARINI HEMEN GETİR

İsrail'i de açık açık uyaran Trump "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'DA 2 BÜYÜK PATLAMA

Trump'ın uyarısı henüz sıcaklığını korurken dünyayı tedirgin eden bir gelişme daha yaşandı. İsrail savaş uçakları Tahran ve Babülser'i hedef aldı. İran'ın başkenti Tahran'da 2 büyük patlama meydana gelirken, Babülser'den gelen görüntülerde de bölgede çok sayıda patlamanın yaşandığı görüldü.

TRUMP: İRAN'A DOSTÇA BİR UÇAK EL SALLAMASI YAPACAKLAR

İsrail saldırılarının ardından yeni bir açıklama daha yapan ABD Başkanı Donald Trump ise saldırının ateşkesi ihlal eden bir yönü olmadığını ve savaş uçaklarının geri döndüğünü ifade etti. Trump, Truth Social paylaşımında "İsrail, İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça bir 'Uçak El Sallaması' yaparken evlerine doğru yola çıkacak" ifadelerini kullandı.