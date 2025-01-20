ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Kongre binasında gerçekleştirilen yemin töreniyle birlikte ikinci görev dönemine resmen başladı.
Trump, başkanlık yeminini ederken eski Başkan Abraham Lincoln'e ait İncil'i kullanmayı tercih etti.
Ayrıca Trump, kendisine ait olan kişisel bir İncil'i de yemin töreninde yanında hazır bulundurdu. ABD Başkanı, annesinin hediyesi olan bu İncil'i 2017'deki yemin töreninde de kullanmıştı.
Öte yandan, Trump'ın başkanlık yeminini ettiği sırada İncil'e el basmaması da dikkatlerden kaçmadı.
Başkanların yemin ettiği sırada dini bir metne el basmaları için Anayasa'da bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak hemen hemen tüm başkanlar yemin törenlerinde İncil kullanıyor. Göreve gelen başkanların çoğunluğu aile İncil'ini ya da eski bir başkan tarafından kullanılan bir İncil'i seçiyor.
Son Dakika › Dünya › Elini basmadı! Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar - Son Dakika
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