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Trump'ın Yüzü Kanlı Şekilde Meydan Okuması Seçimleri Etkileyebilir

Trump\'ın Yüzü Kanlı Şekilde Meydan Okuması Seçimleri Etkileyebilir

Donald Trump'ın yüzü kanlı bir şekilde meydan okuyarak yumruğunu havaya kaldırdığı, Gizli Servis tarafından sahneden aşağı indirildiği olağanüstü görüntüler sadece tarih yazmıyor. Aynı zamanda Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin gidişatını da değiştirebilir.

14.07.2024 13:43
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Donald Trump'ın yüzü kanlı bir şekilde meydan okuyarak yumruğunu havaya kaldırdığı, Gizli Servis tarafından sahneden aşağı indirildiği olağanüstü görüntüler sadece tarih yazmıyor. Aynı zamanda Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin gidişatını da değiştirebilir.

Bu şok edici siyasi şiddet eyleminin Trump'ın kampanyası üzerinde kaçınılmaz olarak etkisi olacaktır. ABD Gizli Servis ajanları şüpheliyi olay yerinde vurarak öldürdü. Emniyet kaynakları ise BBC'nin ABD'li yayın ortağı CBS News'e, saldırıyı bir suikast girişimi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Üzeri kanlı Trump'ın yumruğunu havaya kaldırdığı fotoğraf, oğlu Eric Trump tarafından sosyal medyada hızla şu başlık eşliğinde paylaşıldı: "Bu, Amerika'nın ihtiyacı olan savaşçı".

Başkan Joe Biden, saldırıdan kısa bir süre sonra televizyona çıktı ve Amerika'da bu tür siyasi şiddete yer olmadığını söyledi. Cumhuriyetçi rakibi için duyduğu endişeyi dile getirdi ve onunla gecenin ilerleyen saatlerinde konuşmayı umduğunu söyledi.

Biden'ın seçim kampanyası tüm siyasi açıklamaları duraklattı ve şu anda Donald Trump'a saldırmanın uygunsuz olacağı düşüncesiyle televizyon reklamlarını da olabildiğince çabuk yayından kaldırmak için çalışıyor. Bunun yerine olanları kınamaya odaklanıyor.

Siyasi yelpazenin her yerinden, başka pek az konuda hemfikir olan politikacılar bir araya gelerek şiddetin demokraside yeri olmadığını söylüyorlar.

Eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton ve Jimmy Carter şiddeti hemen kınadılar ve Trump'ın ciddi şekilde yaralanmamış olmasından dolayı rahatladıklarını dile getirdiler.

Ancak Trump'ın en yakın müttefikleri ve destekçilerinden bazıları yaşanan şiddet nedeniyle Başkan Biden'ı suçluyor. Cumhuriyetçi bir kongre üyesi, X'teki bir paylaşımında başkanı "bir suikastı kışkırtmakla" itham ediyor.

Trump'ın başkan yardımcısı adayı olabileceği düşünülen Senatör JD Vance, Biden'ın kampanyasındaki söylemlerin doğrudan bu olaya yol açtığını söyledi.

Diğer Cumhuriyetçi politikacılar da benzer şeyler söylüyorlar. Büyük ihtimalle, Amerikan siyasetinin tehlikeli bir döneminde rakipleri tarafından kışkırtıcı olarak kınanacaklar.

Şimdiden, bu şok edici olay nedeniyle çok çirkin bir kavgaya dönüşebilecek mücadelede savaş hatlarının çizildiğini görebiliyoruz. Ve bu olay, seçim kampanyasını yeniden şekillendirecek.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump'ın Yüzü Kanlı Şekilde Meydan Okuması Seçimleri Etkileyebilir - Son Dakika

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