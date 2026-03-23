Trump, İran'a Saldırıları 5 Gün Erteledi - Son Dakika
Trump, İran'a Saldırıları 5 Gün Erteledi

Trump, İran\'a Saldırıları 5 Gün Erteledi
23.03.2026 14:40
ABD Başkanı Trump, İran ile görüşmelerin devam etmesi için saldırıları 5 gün erteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş gün erteleme talimatı verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında son iki gün boyunca çok iyi ve verimli görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Trump, "ABD ile İran'ın son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıkların tamamen ve kesin olarak sona erdirilmesine ilişkin çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Hafta boyunca devam edecek olan bu derinlemesine, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin gidişatı ve üslubuna dayanarak bir karar aldım. Bu çerçevede Savunma Bakanlığı'na, İran'daki elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı kalmak kaydıyla 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Savunma, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, İran'a Saldırıları 5 Gün Erteledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump, İran'a Saldırıları 5 Gün Erteledi - Son Dakika
