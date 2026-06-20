Trump: İran Askeri Olarak Yenildi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri olarak tamamen yenilgiye uğratıldığını savunarak, "İran, ben gelene kadar 47 yıl boyunca işlediği cinayetlerden paçayı kurtardı. Sonra her şey değişti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratları hedef alarak, İran'ın askeri anlamda tamamen mağlup edildiğini savundu. Trump, eski ABD başkanları Barack Obama ve Joe Biden'ı zayıf liderler olmakla eleştirerek, Obama'nın görev süresi boyunca İran'a milyarlarca dolar nakit verdiğini öne sürdü. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Radikal solcu aptallar ve Demokratlar, İran'ın askeri olarak tamamen yenilgiye uğratılmasıyla, onlara karşı savaşımızda ne kadar iyi iş çıkardığımızın farkındalar. Obama onlara sadece milyarlarca dolar nakit vermeye devam etti ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi İran'ı dizginlemek için yapılması gerekenler konusunda o dönemki tükenmiş ordumuzu hiç kullanmadı. Ona karşı zerre saygıları yoktu. Onun da tıpkı Uykucu Joe Biden gibi zayıf ve etkisiz bir lider olduğunu düşündüler ve bu konuda yüzde 100 haklıydılar. İran, ben gelene kadar 47 yıl boyunca işlediği 'cinayetlerden' paçayı kurtardı. Sonra her şey değişti. Amerika geri döndü!"