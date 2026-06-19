Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ana Cristina'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ana Cristina'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler

19.06.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı milli voleybolcu Ana Cristina, Türkiye'nin son yıllarda voleybolda büyük gelişim gösterdiğini, dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi. Ülkeye hayranlığını dile getiren Ana Cristina, "Baklavayı severim. Başlangıçta çok yemek denememiştim. Şimdi benim için her şey daha tanıdık, alıştım ve gerçekten seviyorum. Sanırım en sevdiğim ise mercimek çorbası'' dedi.

Brezilyalı milli voleybolcu Ana Cristina, Türkiye'nin son yıllarda voleybolda büyük gelişim gösterdiğini, dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi. 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya Milli Takımı forması giyen Fenerbahçe Medicanalı voleybolcu Ana Cristina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk voleybolunun hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli bir yükseliş yakaladığına dikkati çekti.

''TÜRKİYE, DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN''

Türkiye'nin güçlü oyunculara ve iyi bir takım uyumuna sahip olduğunu vurgulayan Ana Cristina, "Türkiye sadece lig düzeyinde değil, milli takım seviyesinde de çok gelişti. 2023 yılında neredeyse her şeyi kazandılar. Hala geliştirebilecekleri alanlar var ama çok iyi ilerliyorlar. Diğer uluslararası takımlarla kıyaslandığında kesinlikle öndeler. Dünyanın en iyi takımlarından biri." ifadelerini kullandı.

''KULÜP YAPISI GERÇEKTEN HARİKA''

Fenerbahçe'nin kariyerindeki ilk yurt dışı deneyimi olduğunu hatırlatan Ana Cristina, sarı-lacivertli kulüpte önemli gelişim gösterdiğini belirterek, "Fenerbahçe benim ilk uluslararası kulübüm. Burada kendimi çok geliştireceğimi biliyordum ve gelişmeye devam ediyorum. Kulübün yapısı gerçekten harika. Takım olarak da her antrenmanda birbirimizi daha iyi olmak için zorluyoruz. Bu da gelişimime çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

''UNUTAMAYACAĞIM ANILAR ARASINDA''

Türkiye'de yaşadığı en özel anılar arasında lig şampiyonluklarının bulunduğunu aktaran Brezilyalı smaçör, "2023'te Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandığımız sezon benim için çok özeldi. Önce VakıfBank'ı, ardından Eczacıbaşı'nı yendik. Ertesi yıl da yeniden şampiyon olduk. Bunlar kariyerimde unutamayacağım anılar arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

''BAKLAVA VE MERCİMEK ÇORBASINI SEVERİM''

Türk mutfağında özellikle tatlıları sevdiğini de dile getiren Ana Cristina, "Baklavayı severim. Başlangıçta çok yemek denememiştim. Şimdi benim için her şey daha tanıdık, alıştım ve gerçekten seviyorum. Sanırım en sevdiğim ise mercimek çorbası." şeklinde sözlerini tamamladı.

Filenin Sultanları, Yemek Tarifi, Fenerbahçe, Brezilya, Voleybol, Türkiye, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ana Cristina'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu Karabük'te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu
Dört kişi tarafından öldüresiye darbedildi: Olay anı kameraya yansıdı Dört kişi tarafından öldüresiye darbedildi: Olay anı kameraya yansıdı
Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 dekar ağaçlık alanı yaktı Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 dekar ağaçlık alanı yaktı
Ankara’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Lemina, iki çocuğunun annesi Neguesha ile 9 yıllık birliktelikten sonra evlendi Lemina, iki çocuğunun annesi Neguesha ile 9 yıllık birliktelikten sonra evlendi
İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Lübnan’dan çekilmeyeceğiz İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz
“Mamak Şehitleriyle Yaşıyor“ projesi Şahit Belgeseli ile geleceği iz bıraktı "Mamak Şehitleriyle Yaşıyor" projesi Şahit Belgeseli ile geleceği iz bıraktı
Kırkpınar’ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu Paraya para demeyecek Kırkpınar'ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu! Paraya para demeyecek
Bu kez de Galatasaray, Mourinho’nun prensini istiyor Bu kez de Galatasaray, Mourinho'nun prensini istiyor

18:48
Vedat Muriqi’nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
Vedat Muriqi'nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
18:24
İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
17:22
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 19:04:48. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ana Cristina'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.