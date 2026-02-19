Trump: İran ile Anlaşma Şart

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur" dedi.

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'daki Trump Barış Enstitüsü'nde düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump, kurulun açılış konuşmasını yaptı. Gazze Barış Kurulu'nun, en somut sonuçlar verecek projelerden biri olduğunu söyleyen Trump, Gazze'nin karışık bir durumda olduğunu belirtti. Trump, "Büyük bir liderler grubu bizimle. Basit bir şey yapıyoruz: Barış sağlıyoruz. Söylemesi kolay ama barış için çalışıyoruz. 8 savaşı sona erdirdik. 9'uncusu yolda. En kolayı olmasını umuyordum ama en zoru oldu. Buradaki liderlerle birlikte bunu başarmak için çalışıyoruz. Steve ve Jared'a teşekkür ediyorum. Bu kurul en prestijli kurullardan bir tanesi. Buradaki tüm liderlere ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu bina barış için inşa edildi. Bu binaya benim adımı vermek istediler ve ilk geldiğimde Donald J. Trump yazıyordu. Kim düşünürdü ki, bu binanın ne için inşa edileceğini. Dışişleri Bakanlığı bu binayı aldı ve çok güzel şekilde inşa edildi. Daha parlak bir gelecek için çalışıyoruz. Orta Doğu ve Gazze halkı için hatta tüm dünya halkı için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Gazze'de savaşın sona erdiğine dikkat çekerek, ABD'nin Barış Kurulu'na 10 milyon dolar katkıda bulunacağını duyurdu. Gazze için yardım çalışmalarına 7 milyar doların üzerinde bağış yapıldığını aktaran Trump, "Gazze halkının ve Orta Doğu'nun daha parlak bir geleceğe sahip olması için birlikte çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, konuşmasında İran ile ilgili değerlendirmesinde, anlamlı bir anlaşma yapmaları gerektiğini aksi takdirde kötü şeyler olacağını bildirdi. Trump, "Önümüzdeki 10 gün içinde anlaşmaya varıp varamayacağımızı ya da İran konusunda daha ileri gitmemiz gerekip gerekmeyeceğini göreceğiz" diye konuştu.

'İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ'

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizen Trump, Orta Doğu'daki barışın ancak nükleer silahı olmayan bir İran ile mümkün olabileceğini kaydetti. Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın İranlılarla çok iyi görüşmeler yaptığını vurgulayarak, "Orta Doğu'da bir adım daha ileri atabiliriz ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz" dedi.

Tahran ile anlamlı bir anlaşma yapmanın tarihsel olarak zor olduğunu kabul ettiklerini dile getiren Trump, müzakerelerin iyi geçtiğini fakat kendilerinin olumsuz sonuca da hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de barış süreciyle Orta Doğu'da barış için önemli bir mesafe katedildiğini belirterek, "Şimdi, İran'ın, yaptığımız işi tamamlayacak bir yola bizimle çıkma zamanıdır. Eğer bize katılırlarsa bu harika olur. Katılmazlarsa da harika olur ama çok farklı bir yoldan" açıklamasını yaptı.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına dikkat çeken Trump, "Onlar nükleer silaha sahip olamazlar, yoksa Orta Doğu'da barış sağlanamaz" değerlendirmesinde bulundu.