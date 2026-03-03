ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatları düşecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtladı. Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine "Aslında onları ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, İran'ın ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı. Bu konuda çok emindim" ifadelerini kullandı.

İran'ı çok şiddetli şekilde vurduklarını kaydeden Trump, Tahran'ın hava savunma sistemlerinin, donanmasının ve diğer birçok silah sisteminin yok edildiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası petrol fiyatları bir süreliğine yükselse de bu durum sona erdiğinde düşeceğini bildirdi. Trump, Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen petrol fiyatlarının ekonomiye etkisine ilişkin soruya, "Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek, hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum" yanıtını verdi.

Almanya Başbakanı Merz ise sürecin ekonomilerine zarar verdiğini belirterek, "Bu petrol fiyatları için de geçerli, benzin fiyatları için de. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz" diye konuştu.