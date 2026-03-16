Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Trump: İran ile savaş yakında bitecek

Trump: İran ile savaş yakında bitecek
16.03.2026 17:27
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. Trump, "İran ile savaş yakında sona erecek. İran bir anlaşmaya varmak istiyor ancak henüz buna hazır değiller. İran'a harekat gayet iyi gidiyor." dedi.

TRUMP: İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR ANCAK HAZIR DEĞİLLER

PBS News'e konuşan Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ama benim fikrime göre henüz buna hazır değiller," diyerek ABD'nin harekatta "gayet iyi gittiğini" sözlerine ekledi. Daha önce İranlı yetkililerle "konuşmayı kabul ettiğini" söylemiş, ancak Tahran Washington'ın taleplerini karşılamadığı sürece saldırıların devam edeceği konusunda da uyarıda bulunmuştu.

"HARK ADASI'NDAKİ TESİS DEVRE DIŞI KALDI"

İran'ın ana petrol ihracat terminali olan Hark Adası hakkında da konuşan Trump, tesisin "devre dışı" kaldığını ancak petrol boru hatlarını vurmaktan kasten kaçındığını belirtti; bu tür bir altyapıyı yeniden inşa etmenin yıllar alacağını vurguladı. "Yanına bile yaklaşmadık," diyen Trump, gerekirse adayı tekrar vuracağını ifade etti.

"TAHRAN'DAKİ ALTYAPI TESİSLERİNİ BİLEREK AYAKTA BIRAKTIM"

ABD Başkanı Donald Trump, "Tahran'da pek çok altyapı tesisini ayakta bıraktım çünkü bunları yok etseydim, yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi. Elektrik santrallerini bir saat içinde devre dışı bırakabilirdim ve bu büyük bir travma olurdu. Bu yüzden bu tür şeylerden kaçınmaya çalışıyorum" dedi.

Petrol fiyatlarının ne zaman düşeceği sorulduğunda Trump, rahatlamanın "savaş biter bitmez" gerçekleşmesini beklediğini ve bunun "uzun süreceğine" inanmadığını söyledi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
İran, savaştan önce ABD’ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi
Arda Güler’in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı
Görülmemiş tepki Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Şırnak’ta sel ve heyelan Ev ve ahırlar zarar gördü Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

17:37
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok
17:11
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:50
Arda Güler’in yeni piyasa değeri bomba
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
