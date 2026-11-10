Trump, İran\'ın askeri olarak bittiğini ve müzakerelerde olumlu ivme olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın askeri anlamda fiilen bittiğini" söyledi ve savaşı sona erdirmek için yapılan müzakerelerde "olumlu bir ivme" yakalandığını belirtti.ABD Başkanı 9 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Biz sadece mevcut durumu koruyoruz. ve bunu da aslında komşu ülkelerin isteği üzerine yapıyoruz" dedi. Trump, Katar Başbakanı ile görüşmesinden sonra konuştu. Katar, Körfez bölgesinde ABD'nin müttefiki ve İran'ın komşularından biri. Ayrıca, savaşı sona erdirme çabalarında önemli bir arabulucu rolü oynadı.Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılara girişmesini "son derece düşük bir ihtimal" diye nitelerken, koşulların değişmesi halinde ülkesinin "hazır ve tetikte" olduğunu söyledi.İranlı yetkililer, Trump'ın çatışmayı çözmeye yönelik daha önceki açıklamaları hakkında birçok kez şüphelerini dile getirmişlerdi.Trump'ın İran savaşının "askeri olarak" bittiğini söylemesi ilk değil ama bu kez koşullar farklı. Trump, geçen hafta Cumhuriyetçilerin ağır yenilgi aldığı ara seçim sonuçlarının ardından İran'da gerilimin azaltılmasından söz etti. Başkan Yardımcısı JD Vance de dahil üst düzey isimler, seçim yenilgisini İran savaşına bağlamıştı.Ara seçimler öncesinde Trump, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki bir İran adasına "küçük çaplı saldırılar" düzenlediğini söylemişti. Ancak Pazar günü yayınlanan 60 Minutes programına verdiği röportajda, çatışmayı tırmandırmak için şu anda "herhangi bir neden" görmediğini belirtti. Trump, savaşın resmen sona erdiğini neden ilan etmediği sorusuna yanıt olarak da Körfez'deki müttefiklerden bazılarının hala İran'ın saldırgan tutumuyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.Trump "Orada harika müttefiklerimiz var ve onların zarar görmemesini sağlamalıyız" dedi. Trump ayrıca ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının bölgenin güvenliğini artırmaya yardımcı olduğunu vurguladı.Ara seçimlerden bu yana keskin bir düşüş gösteren küresel petrol fiyatları, Trump'ın açıklamalarının ardından daha da geriledi.Salı öğleden sonra Asya'da Brent petrolü %1'den fazla düşüşle 91,50 dolara gerilerken, ABD'de işlem gören petrol ise %1,2 düşüşle 85,82 dolara indi.Trump, Oval Ofis'te Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani'yi ağırladı ve savaşın sona ermesi için yapılacak müzakereler konusunda "mükemmel bir görüşme" gerçekleştirdiklerini söyledi.Katar lideri X platformunda yaptığı paylaşımda, Trump ve Vance ile "bir anlaşmaya varmak ve bölgeye barış getirmek" için "olumlu görüşmeler" yaptığını söyledi. Şubat ayında ABD-İsrail saldırılarının ardından savaşın başlamasından bu yana, Washington ve Tahran arasında barışı sağlamaya yönelik çabalar büyük ölçüde arabulucular üzerinden dolaylı yürütüldü.Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, savaş boyunca İran'ın saldırılarından etkilenen ABD'nin Körfez müttefikleri arasında yer alıyor. Ayrıca bölgedeki hava ulaşımında büyük aksamalara yol açan saldırı tehditleri de mevcut.

Seçim sonrası ABD'nin İran savaşıyla ilgili karşılıklı suçlamalar, Trump yönetiminin üyeleri üzerinde şimdiden baskı oluşturuyor. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Pazartesi günü İran'daki savaş nedeniyle Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılmasını talep etti.Trump, azil tehditlerinden "endişeli olmadığını" söyleyen ve Massie'nin girişimini "sahtekarlık" diye nitelendiren Hegseth'i destekledi.Cumhuriyetçilerin Ocak ayına kadar Kongre'yi kontrol etmesi nedeniyle bu girişimin başarılı olması pek muhtemel görünmese de Demokratlar yeni meclis göreve başladığında başladığında ve Kongre'nin kontrolünü ele geçirdiklerinde Hegseth'i görevden almakta istekli olduklarını ifade ettiler.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .