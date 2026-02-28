Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü

Trump: İran\'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
28.02.2026 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran dini lideri Hamaney'in ölüp ölmediği konusunda muamma sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan kafaları iyice karıştıracak açıklama geldi. Trump, ''İran'ın yeni liderliği ve yeni lideri hakkında çok iyi bir fikrimiz var. Bence Hamaney'in öldüğü doğru'' dedi.

Dünya, İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülüp öldürülmediğine kilitlendi. İsrail ve İran da birbirini yalanlarken bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Trump, "İran'ın yeni liderini biliyorum. İran'ın yeni liderliği ve yeni lideri hakkında çok iyi bir fikrimiz var. (İranlı liderlerin öldürülmesi) Evet, büyük bir kısmı öyle. Her şeyi bilmiyoruz ama büyük bir kısmı öyle. Çok güçlü bir saldırıydı. Bence Hamaney'in öldüğü doğru" dedi.

"SALDIRILAR UZUN SÜRE DEVAM EDEBİLİR"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Axios haber platformuna İran'a yönelik saldırılar konusunda telefon üzerinden röportaj verdi. Röportajda Trump, saldırıların sonlandırılması için birkaç "çözüm yolu" bulunduğunu belirterek, sürenin ne olacağına ilişkin, "Uzun süre devam edip her şeyi devralabilirim ya da 2-3 günde bitirip İranlılar'a 'Yeniden (nükleer ve füze programlarınızı) inşaya başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim." şeklinde konuştu.

"BU SALDIRIYI ATLATMALARI BİRKAÇ YILLARINI ALACAK"

Trump, "Her halükarda, bu saldırıyı atlatmaları birkaç yıllarını alacak." görüşünü paylaştı. Saldırıları neden başlattıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, bunun birinci nedeninin Steve Witkoff ve Jared Kushner liderliğindeki müzakerelerin başarılı olamaması olduğunu söyledi.

Trump, "İranlılar anlaşmaya yaklaştı, sonra geri çekildi, geldi geri gitti. Neden anlaşmak istemediklerini anladım." dedi. İkinci nedenin ise İran'ın son yıllardaki davranışları olduğunu belirten Trump, "Her ay onların kötü bir şey yaptığını, bir şeyi patlattıklarını ya da birilerini öldürdüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine işaret ederek, "Bibi ile mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    ZALİMLER GÜÇLÜ OLSADA ALLAHTAN BÜYÜK DEĞİL.... 88 2 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    İyide adamlar Allah ile savasmiyor ki :) hiç bir müslüman karşısında durabiliyor mu ? 12 31
    Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    Dünya üzerinde olanları görünce acaba Allah cc kimin tarafında diye kendime sormadan duramıyorum. 8 10
  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    boş boş konuşuyorsunuz burada sadece Allah azze ve celle kıyamete kadar onlara mühlet veriyor azapları Çetin olacak 16 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:48
Husilerden İran’a açık destek, ABD’ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 02:09:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.