Trump: İran Mutabakatı Cuma Duyurulacak - Son Dakika
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Trump: İran Mutabakatı Cuma Duyurulacak

Trump: İran Mutabakatı Cuma Duyurulacak
15.06.2026 22:23
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Trump, İran ile varılan mutabakatın içeriğinin haftasonu kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakatın içeriğinin cuma gününden sonra herhangi bir zamanda kamuoyuna duyurulabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın cuma günü tamamen açılacağını söyledi.

Bölgedeki mayınların büyük bölümünün de etkisiz hale getirileceğini belirten Trump, mutabakat zaptının içeriğinin kamuoyuna duyurulmasını istediğini kaydetti. Trump, "Obama'nınki gibi berbat değil. Çok güçlü bir belge ve yayınlanmasını istiyorum, muhtemelen çok yakında. Cuma gününden sonra bir süre sonra. Orta Doğu'da çok güzel şeyler olacak. Petrol fiyatları hızla düşüyor ve borsa bugün roket gibi yükseliyor, rekor seviyelere ulaştı. Petrol fiyatları en büyük düşüşünü yaşadı ve düşük seviyelere indik, henüz tam olarak eski seviyemize dönmedik" ifadelerini kullandı.

'İMZA TÖRENİNE JD VANCE KATILACAK'

Turmp, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini vurgulayarak, ABD'nin İran'a karşı 'harika bir iş çıkardığını' dile getirdi. Trump, "Umarım iyi bir ilişkimiz olur ve iyi geçiniriz, eğer geçinemezsek de başladığımız yere geri döneriz ama bunun gerekli olacağını sanmıyorum" dedi.

İran ile mutabakat zaptının imza törenine katılma ihtimali sorulan Trump, "Duruma bağlı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance katılacak. Belki ben de katılırım. Belki katılmam ama JD özellikle bunun için geliyordu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump: İran Mutabakatı Cuma Duyurulacak - Son Dakika

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