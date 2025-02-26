Trump: Kanada Başbakanı Tredeau çok iyi biri, ben ona vali diyorum

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve dua ile başlayan ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Donald Trump, Kanada'yı ABD'nin eyaleti yapma konusundaki ısrarını sürdürdü.

TRUMP: BEN ONA VALİ TREDEAU DİYORUM

Kanada Başbakanı Justin Tredeau hakkında ilginç ifadeler kullandı. Trump, "Bence çok iyi bir adam. Ben ona Vali Trudeau diyorum." dedi. Trump, "Ben de Kanada'nın 51. eyaletimiz olması gerektiğini söylüyorum. Gümrük vergisi yok, hiçbir şey yok. Ve onlara askeri koruma verelim diyorum" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN KANADA ISRARI

Donald Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediklerini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata yüzde 10 ek tarife getirmişti.