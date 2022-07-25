Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış - Son Dakika
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Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış

25.07.2022 16:47
Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış

Eski ABD Başkanı Donald Trump, LGBT grubuna çıkışarak, sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı. Sapkınlığa karşı harekete geçilmesini isteyen Trump, "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." dedi.

Trump, LGBT'lileri sert bir şekilde eleştirdi. Çocukların bu sapkınlık karşısında korunması için yasakların devreye alınmasını istedi.

"SOLCU CİNSİYET İDEOLOJİSİ VE TOKSİK TEORİSİ"

Fox News'in haberine göre, hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, LGBT grubu için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." ifadesini kullandı.

"BAKICI BİLE YAPMAZSINIZ"

Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki." diye konuştu.

"KATI YASAKLAR UYGULAMAMIZ GEREKİYOR"

Eski ABD Başkanı Trump, translarla ilgili olarak da " Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor." dedi.

YORUMLAR
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Eski ABD Başkanı Trump, LGBT'ye tepki gösterdi Açıklaması Eski ABD Başkanı Trump, LGBT'ye tepki gösterdi Açıklaması
Kaynak: AA

LGBT, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış - Son Dakika

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