Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti - Son Dakika
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Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti

Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte\'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
24.06.2025 17:50
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, "Hiçbir ABD Başkanının on yıllardır başaramadığı bir şeyi başaracaksın" ifadelerini kullandığı tebrik mesajını ekran görüntüsü paylaşarak ifşa etti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ve yarın Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için yola çıktı.

Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE'NİN KENDİSİNE GÖNDERDİĞİ TEBRİK MESAJINI İFŞA ETTİ

Trump, yolculuğu sırasında sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ekran görüntüsü alarak yayımladı. Rutte, mesajında, "Sayın Başkan, değerli Donald, İran'daki kesin ve sıra dışı, kimsenin cesaret edemeyeceği seçimini tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bu hepimizi daha güvenli kıldı. Şu an Lahey'de imza atacağınız başka bir büyük başarıya doğru yol alıyorsun" dedi.

"HİÇBİR ABD BAŞKANININ ON YILLARDIR BAŞARAMADIĞI BİR ŞEYİ BAŞARACAKSIN"

Rutte, mesajında ayrıca NATO Zirvesi'ndeki gündemin ana maddelerinden biri olan savunma harcamalarına ilişkin, "Kolay olmadı ama diğerlerini de (NATO üyelerini) yüzde 5 konusunda imza atmaya ikna edebildik. Donald, hepimizi ABD, Avrupa ve dünya tarihi için önemli bir dönüm noktasına getirdin. Hiçbir ABD Başkanının on yıllardır başaramadığı bir şeyi başaracaksın. Avrupa girmesi gereken büyük bir ödemenin altına girecek ve bu sizin kazancınız olacak" ifadelerine yer verdi.

Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti

Rutte, Trump'a Hollanda Kral ve Kraliçesi'nin ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ve eşleri için düzenlenecek akşam yemeğinde görüşme dileklerini de iletti.

Trump'ın paylaşımı şu şekilde;

Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti - Son Dakika

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