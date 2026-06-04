Trump, NATO Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika
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Trump, NATO Zirvesi'ne Katılacak

Trump, NATO Zirvesi\'ne Katılacak
04.06.2026 09:21
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Toplantı Ankara'da olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını yanıtladı. NATO Zirvesi ile ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, "Başkan, bir sonraki NATO Devlet Başkanları Toplantısı'na bizzat katılacak. NATO'nun temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rubio, ülkesinin İttifak'ın bir üyesi olduğunu anımsatarak, NATO'nun 'önemli değişikliklere' ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak zirvede konuşulacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump, NATO Zirvesi'ne Katılacak - Son Dakika

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