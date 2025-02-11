Kararnameyi imzaladı! Trump kağıt pipetlere savaş açtı - Son Dakika
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Kararnameyi imzaladı! Trump kağıt pipetlere savaş açtı

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ABD Başkanı Donald Trump, yeniden plastik pipet kullanımına geçilmesine yönelik kararnameye imza attı. Kararnameyi imzaladığı sırada konuşan Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde kağıt pipet kullanımının yaygınlaştırılmasını eleştirerek, "Kağıt pipetler işe yaramıyor" dedi.

11.02.2025 17:05  Güncelleme: 17:06
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ABD Başkanı Donald Trump, yeniden plastik pipet kullanımına geçilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

"İŞE YARAMIYOR"

Kararnameyi imzaladığı sırada, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kağıt pipet kullanımının yaygınlaştırılmasını eleştiren Trump, "Yeniden plastik pipet kullanacağız. Kağıt pipetler işe yaramıyor" dedi. Birçok kez kağıt pipet kullandığını söyleyen Trump, "Özellikle sıcak içeceklerde, dakikalar hatta saniyeler içinde eriyorlar. Bu yüzden plastik pipetleri yeniden kullanmaya başlayacağız" diye konuştu.

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ÜRETİMİ DAHA MALİYETLİ

Kararnamede, 'insan sağlığına zarar verebilecek kimyasalları içeren kağıt pipetlerin üretimi plastik pipetlere göre daha maliyetli' olduğu vurgulandı. Kağıt pipetlerin plastik poşetlerle muhafaza edildiği belirtilen kararnamede, bu nedenle kullanım amacındaki çevresel etki argümanının boşa düştüğü bildirildi.

Kararnameyi imzaladı! Trump kağıt pipetlere savaş açtı
Kaynak: DHA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Plastik, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kararnameyi imzaladı! Trump kağıt pipetlere savaş açtı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • EST WEST:
    NASI BÜYÜK DERTLERİ VAR BUNLARIN . YAZIK YAAA ?? 0 0 Yanıtla
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