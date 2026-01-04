Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim - Son Dakika
Dünya

Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

Trump, şimdi de Grönland\'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
04.01.2026 23:25
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela operasyonunun ardından Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı tehdit etti. Trump, "Grönland, Amerikan ulusal çıkarları için hayati öneme sahip. Grönland'ı güzellikle vermezse Danimarka'nın ekonomisini çökertirim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı Grönland ile ilgili açıklamalarını sert bir dille yineledi. Trump, adanın Amerikan ulusal çıkarları için kritik olduğunu vurgularken, Washington'un bakış açısını bir kez daha ortaya koydu. Trump "Güzellikle vermezlerse ekonomilerini çökertirim" tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Grönland'a mutlaka ihtiyaç duyduklarını belirterek, adanın özellikle ABD'nin savunma ve ulusal güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. Açıklamasında bölgedeki jeopolitik dengelere işaret eden Trump, Grönland'ın çevresinin Çin ve Rusya'ya ait gemilerle kuşatıldığını ileri sürdü.

GRÖNLAND'A İHTİYACIMIZ VAR

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kesinlikle Grönland'a ihtiyacımız var. Savunma için buna ihtiyacımız var. Grönland, Amerikan ulusal çıkarları için hayati öneme sahip. Grönland'ı güzellikle vermezse Danimarka'nın ekonomisini çökertirim. Etrafı Çin ve Rus gemileriyle çevrili."

Trump'ın bu açıklamaları, Washington'un Arktik bölgesine yönelik stratejik ilgisini bir kez daha gündeme taşırken, Danimarka ve Grönland'ın egemenliği konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Grönland, sahip olduğu coğrafi konum, Kuzey Atlantik'teki askeri önemi ve Arktik bölgedeki güç mücadelesi nedeniyle son yıllarda küresel aktörlerin odağında yer alıyor. Trump'ın sözleri, ABD'nin bu bölgedeki nüfuzunu artırma isteğinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ESKİ DANIŞMANIN EŞİNDEN MANİDAR PAYLAŞIM

Öte yandan Trump'ın eski danışmanı Stephen Miller'ın eşi Katie Miller, sosyal medya platformu X'te Grönland haritasının üzerine ABD bayrağının yerleştirildiği bir görseli "Yakında" ifadesiyle paylaştı. Bu paylaşım, bazı kesimlerce "Maduro'nun ardından sıradaki hedefin Grönland olup olmadığı" şeklinde yorumlandı.

KONU UZUN ZAMANDIR GÜNDEMDE

Trump bu söylemlerini, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland için özel elçi olarak atadıktan sonra da tekrarlamıştı. Trump'a göre, ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki varlığının güçlendirilmesi sadece Amerikan güvenliği için değil, şimdiki ve gelecekteki küresel denge için de kritik bir rol oynuyor.

Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Trump'ın söylemlerine tepki göstermişti. Danimarka ve Grönland Başbakanları ortak açıklamada, Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu ve "başka bir ülkenin ilhak edemeyeceğini" vurgulamıştı.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

SON DAKİKA: Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
